‘Bondscoach laat Caleb Ewan buiten Australische WK-selectie’

Caleb Ewan zal het WK wielrennen in zijn eigen Australië niet rijden. Dat nieuws heeft de sprinter van Lotto Soudal te horen gekregen van bondscoach Rory Sutherland, aldus Het Nieuwsblad. De tegenvallende conditie van Ewan zou de reden zijn om hem thuis te laten.

Naar verluidt valt Ewan dus buiten de WK-selectie en is hij ook niet in beeld als reserve. Een fikse tegenvaller voor de kleine sprinter, die een tegenvallend seizoen kent in Belgische dienst maar wel zijn focus heeft gezet op het wereldkampioenschap Down Under. Waarschijnlijk zal de Australische ploeg gebouwd worden rond (mede)kopman Michael Matthews.

De Australische wielerbond laat op de website weten dat de WK-selecties al rond zijn, maar dat twee wielrenners in beroep zijn gegaan tegen de selecties. Om wie het gaat, maakt AusCycling niet bekend. Een onafhankelijke arbiter zal het beroep behandelen, waarna de selecties gepresenteerd worden. “De atleten hebben het recht om in beroep te gaan en we geven dat proces de tijd die nodig is. We verwachten dat de bekendmaking volgende week volgt”, aldus algemeen directeur Jesse Korf.

Ewan in de strijd tegen degradatie

Voor Lotto Soudal betekent het dat Ewan dit najaar ‘gewoon’ kan worden uitgespeeld in eendags- en rittenkoersen om UCI-punten te scoren voor de ploeg. Het team van manager John Lelangue strijdt nog altijd tegen degradatie uit de WorldTour. Dit jaar scoorde Ewan met zeges in de Saudi Tour, de Tour du Haut-Var, Tirreno-Adriatico en de Ronde van Turkije 406 punten. Ter vergelijking: Arnaud De Lie staat dit seizoen al op 1695 punten.

Op zondag 25 september zal in Wollongong de wegwedstrijd voor mannen op het WK wielrennen verreden worden. De wegrit (in totaal 266,9 kilometer) bestaat uit een lange aanloop en daarna twaalf rondes van iets meer dan 17 kilometer met twee korte klimmetjes.