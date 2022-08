Caleb Ewan sprint naar winst in tweede rit Deutschland Tour

Caleb Ewan heeft donderdag de eerste rit-in-lijn van de Deutschland Tour gewonnen. In de etappe van Weimar naar Meiningen was de kopman van Lotto Soudal na 171 kilometer de snelste sprinter van een uitgedund peloton. Ewan bleef Jonathan Milan (Bahrain Victorious) en Max Kanter (Movistar) voor.

De kopgroep van de dag bestond uit drie Duitsers en een Belg. Roman Duckert (Dauner-Akkon), Jakob Gessner en Joshua Huppertz (beiden Lotto-Kern Haus) kregen bijval van Michiel Stockman (Saris Rouvy Sauerland). Zij reden al vroeg weg en kregen meer dan vijf minuten voorsprong van het peloton.

Gessner wist onderweg genoeg punten te pakken om de eerste bergtrui te pakken. Ondertussen ging het ruim zestig kilometer voor de finish te hard voor Huppertz in de kopgroep, waardoor hij terug zakte tot in het peloton.

In de laatste dertig kilometer lagen met Kühndorf (2,9 km aan 3,9%) en Dreissigacker, een heuvel met stroken tot 10% voor bonificatieseconden, twee klimmetjes. In Kühndorf gebeurde weinig in het peloton, omdat de drie overgebleven koplopers er nog een ruime voorsprong hadden. BORA-hansgrohe controleerde in de achtergrond het peloton.

Op de bonificatieheuvel was wel koers. Duckert loste Gessner en Stockman terwijl 40 seconden achter hem AG2R Citroën en INEOS Grenadiers flink doortrokken. Dat tempo lag te hoog voor Europees kampioen Fabio Jakobsen, die 19 kilometer voor de finish loste. Een groot peloton rondde de top en zag klassementsleider Filippo Ganna aanvallen in afdaling.

De Italiaanse tijdrijder werd echter gegrepen, waardoor we ons konden opmaken voor een sprint. Diverse ploegen, zoals Jumbo-Visma, AG2R Citroën, EF Education-EasyPost en BORA-hansgrohe, probeerden nog wel die spurt te ontlopen. Lotto Soudal en Intermarché-Wanty-Gobert wisten alles bij elkaar te houden.

Alpecin-Deceuninck nam de kop over onder de vod van de laatste kilometer, maar daarna namen Lotto Soudal en Intermarché-Wanty-Gobert over. Alexander Kristoff werd goed uitgeleid, maar hij kon zijn inspanning niet volhouden. Achter hem vandaan kwam Caleb Ewan, die met een ferme sprint de zege pakte.