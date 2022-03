UCI presenteert parcoursen WK Wielrennen 2022 in Wollongong

De UCI heeft de parcoursen voor de verschillende wedstrijden van de aankomende wereldkampioenschappen in Wollongong onthuld. In de mannen -en vrouwenwedstrijd zal de Mount Pleasant de voornaamste scherprechter zijn. De WK vinden plaats van 18 tot en met 25 september .

De wegkoers van de vrouwen (op zaterdag 24 september) is 164,3 kilometer lang, die van de mannen (op zondag 25 september) 266,9 kilometer. Beide wedstrijden starten in Helensburgh om vanaf daar zuidwaarts richting Wollongong. Vanaf daar wordt eerst nog naar de Mount Keira (8,7 km aan 5 procent) gereden, alvorens de wedstrijd verder gaat op het Wollongong City Circuit.

Dit 17,1 kilometer lange rondje doen de mannen twaalf keer, de vrouwen rijden het zesmaal. In deze lus is de Mount Pleasant (1,1 km aan 7,7%) opgenomen, als wel een kort klimmetje net voor de finish. Samen met de Mount Keira uit de aanloopfase, krijgen de vrouwen zodoende in totaal 2433 hoogtemeters voorgeschoteld. Bij de mannen is dat 3945 hoogtemeters.

De overige categorieën rijden hun volledig wedstrijd op het Wollongong City Circuit. De mannen beloften doen tien rondjes, de junioren acht en de juniores vier. Tijdens de individuele tijdrit, rijden de beloften mannen en de junioren mannen een parcours van 28,4 kilometer. De junioren vrouwen krijgen een traject van 14,1 kilometer voorgeschoteld.

Tijdritten mannen en vrouwen

Bij de profs rijden zowel de mannen als de vrouwen een parcours dat bestaat uit twee ronden. Voor het eerst in de geschiedenis van de WK wielrennen doen ze daardoor dezelfde totale afstand, namelijk 34,2 kilometer. Beide chronoproeven vinden plaats op 18 september, de eerste dag van het evenement. Op woensdag 21 september is ook nog de 28,2 kilometer lange Mixed-Relay.

“De UCI delegatie die Wollongong heeft bezocht in februari is erg enthousiast over de zware, technische en ambitieuze parcoursen die ontworpen zijn door het organiserende commite in samenwerking met de UCI”, zegt UCI president David Lappartient. “Deze parcoursen zullen wereldtoppers naar Wollongong trekken, allemaal gretig om de atleet te zijn die triomfeert in omstandigheden die daadwerkelijk vaardigheden en kwaliteiten testen.”