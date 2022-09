WK 2022: Colombiaanse bondscoach rekent op Nairo Quintana

Nairo Quintana zal over goed drie weken meedoen aan het WK wielrennen in het Australische Wollongong. De 32-jarige Colombiaan, die door de UCI uit de uitslag van de Tour de France werd geschrapt wegens een positieve test op de verboden pijnstiller Tramodol, maakt deel uit van de definitieve WK-selectie.

De UCI liet twee weken geleden weten dat bij twee bloedanalyses tijdens de Tour de France (op 8 en 13 juli) sporen van Tramadol zijn aangetroffen in het bloed van Quintana. De renner van Arkéa-Samsic ontkende in een eerste reactie ooit Tramadol te hebben gebruikt en heeft inmiddels beroep aangetekend bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS). Het is nog onduidelijk wanneer er een vonnis zal worden uitgesproken.

Quintana werd uit de eindstand van de Tour de France geschrapt, maar werd niet geschorst door de UCI en kan dus gewoon deelnemen aan het komende WK. De Colombiaanse keuzeheer rekent tevens op Rodrigo Contreras, Sergio Higuita, Juan Sebastián Molano, Wilson Estiben Peña (de nummer vier van de voorbije Vuelta a Colombia) en Harold Tejada.

Colombia staat zeker niet met zijn sterkst mogelijke selectie aan de start in Wollongong. Zo zijn Rigoberto Urán en Esteban Chaves niet beschikbaar: volgens de Spaanse bondscoach Pascual Momparler steekt EF Education-EasyPost, de ploeg van de twee klimmers, hier een stokje voor. De Amerikaanse formatie is in de UCI Team Ranking nog altijd een degradatiekandidaat en heeft Urán en Chaves de komende weken nodig in het sprokkelen van zoveel mogelijk UCI-punten.

Colombiaanse selectie voor WK wielrennen in Wollongong

Wegwedstrijd (zondag 25 september)

Rodrigo Contreras

Sergio Higuita

Juan Sebastián Molano

Wilson Estiben Peña

Nairo Quintana

Harold Tejada