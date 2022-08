Nairo Quintana ontkent gebruik Tramadol: “Bericht UCI kwam als verrassing”

Nairo Quintana heeft in een eerste reactie ontkend ooit Tramadol te hebben gebruikt. Dat liet de Colombiaanse kopman van Arkéa-Samsic weten op zijn sociale media. Quintana kreeg eerder vandaag te horen dat zijn uitslagen van de Tour de France 2022 geschrapt zijn vanwege gevonden sporen van de verboden pijnstiller.

“De mededeling van de UCI komt voor mij als een verrassing. Ik ontken ten zeerste dat ik dat middel tot me heb genomen. In mijn hele carrière heb ik nog nooit Tramadol gebruikt”, aldus Quintana. “Ik wil nogmaals benadrukken dat ik de Vuelta gewoon ga rijden. Op de fiets zal ik het beste van mezelf laten zien voor mijn team, land en volgers. Met mijn team van advocaten zijn we ons nu aan het voorbereiden op mijn verdediging.”

Zijn ploeg Arkéa-Samsic heeft woensdag een kort statement naar buiten gebracht. Daarin heeft het de feiten uit het persbericht van de UCI opgesomd en aangegeven dat de ploeg geen verdere reactie geeft.

Geen schorsing

Quintana heeft, zoals hij aangeeft, geen dopingovertreding begaan volgens de UCI. Daarom is hij ook enkel gediskwalificeerd in de uitslag van de Tour. Zijn zesde plek in het eindklassement en al zijn gescoorde punten in de etappes zijn komen te vervallen. Van een schorsing is geen sprake. Hij kan binnen tien dagen in beroep gaan bij sporttribunaal CAS.

De UCI heeft laat weten dat bij twee bloedanalyses tijdens de Tour de France (op 8 en 13 juli) sporen van Tramadol zijn aangetroffen in het bloed van Quintana. Het gebruik van de pijnstiller is sinds 2019 verboden door de UCI. Naast het feit dat de pijnstiller ervoor zorgt dat een coureur dieper kan gaan, kan het ook zorgen voor misselijkheid en een draaierig gevoel.