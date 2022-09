Internationaal Sporttribunaal buigt zich over zaak-Quintana

Het Internationaal Sporttribunaal (TAS) heeft donderdag bekendgemaakt het beroep van Nairo Quintana te hebben ontvangen. De Colombiaan werd door de UCI uit de uitslag van de Tour de France geschrapt wegens een positieve test op de verboden pijnstiller Tramodol.

De UCI liet twee weken geleden weten dat bij twee bloedanalyses tijdens de Tour de France (op 8 en 13 juli) sporen van Tramadol zijn aangetroffen in het bloed van Quintana. Het gebruik van de pijnstiller is sinds 2019 verboden door de UCI. Naast het feit dat de pijnstiller ervoor zorgt dat een coureur dieper kan gaan, kan het ook zorgen voor misselijkheid en een draaierig gevoel.

Quintana werd niet geschorst, maar werd wel uit de eindstand van de Tour de France geschrapt en kreeg bovendien een geldboete. De 32-jarige renner van Arkéa-Samsic ontkende in een eerste reactie ooit Tramadol te hebben gebruikt. “De mededeling van de UCI komt voor mij als een verrassing. Ik ontken ten zeerste dat ik dat middel tot me heb genomen. In mijn hele carrière heb ik nog nooit Tramadol gebruikt.”

Quintana besloot wel te passen voor de Vuelta a España om zich volledig te kunnen concentreren op zijn verdediging bij het Internationaal Sporttribunaal. Het TAS zal nu een panel van onafhankelijke ‘scheidsrechters’ samenstellen, die de zaak zullen onderzoeken. Het is nog onduidelijk wanneer er een vonnis zal worden uitgesproken.