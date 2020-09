WK 2020: In opspraak geraakte Quintana vervangen door Muñoz woensdag 23 september 2020 om 11:48

Nairo Quintana zal aankomende zondag niet deelnemen aan het WK wielrennen in Imola. Sinds het einde van de Tour de France bevinden de 30-jarige Quintana en zijn werkgever Arkéa-Samsic zich in het oog van een dopingzaak. De keuzeheer van Colombia heeft Cristian Camilo Muñoz opgeroepen als vervanger.

Bij een doorzoeking van het hotel door de OCLAESP (de eenheid die strijdt tegen misdrijven tegen de volksgezondheid en het milieu) werden verdachte middelen aangetroffen bij de Tourploeg van Arkéa-Samsic. Er werd vervolgens een gerechtelijk onderzoek ingesteld en twee personen werden in hechtenis genomen. De UCI liet al weten de zaak op de voet te volgen.

Onderzoek

Volgens de geruchten spitst het onderzoek zich toe op de Colombiaanse kopman Nairo Quintana (oud-winnaar van onder meer de Giro d’Italia 2014 en de Vuelta a España van 2016), alsmede zijn broertje Dayer en Winner Anacona. De openbare aanklager van een rechtbank in Marseille heeft dinsdagavond laten weten dat een arts en een fysiotherapeut van de Franse ploeg voorlopig in hechtenis blijven.

De oudste Quintana heeft naar eigen zeggen niets te verbergen en benadrukt dat via een statement. “Om alle twijfels weg te nemen, wil ik bevestigen dat er géén dopingsubstanties zijn gevonden. Ik ben tijdens mijn gehele topsportcarrière een schone atleet geweest met een feilloos bloedpaspoort. Ik wil duidelijk maken dat ik nooit in mijn loopbaan illegale middelen heb gebruikt om mijn sportprestaties te verbeteren.”

Muñoz maakt WK-debuut

Schuldig of niet, de bondscoach van Colombia moest halsoverkop nog een vervanger zien te vinden voor de WK-wegrit van aankomende zondag. Sebastián Henao, Iván Sosa en Brandon Rivera bleken niet beschikbaar en dus mag de jonge Muñoz, uitkomend voor UAE Emirates, zich opmaken voor zijn eerste WK bij de profs.

WK-selectie Colombia

Esteban Chaves

Sergio Henao

Sergio Higuita

Miguel Ángel López

Daniel Felipe Martínez

Cristian Camilo Muñoz

Harold Tejada

Rigoberto Urán

Daniel Felipe Martínez (tijdrit)

De openbaar aanklager van een rechtbank in Marseille maakte dinsdagavond bekend dat een arts en fysiotherapeut van Arkéa-Samsic langer in voorlopige hechtenis blijven. De twee werknemers zijn inmiddels weer vrijgelaten, zo meldt L’Équipe. Meer over dit dossier lees je in dit artikel.