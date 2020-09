UCI houdt contact met autoriteiten over dopingzaak rond Arkéa-Samsic dinsdag 22 september 2020 om 13:30

Sinds het einde van de Tour de France bevindt Arkéa-Samsic zich in het oog van een dopingzaak. Bij een doorzoeking van het hotel van de Tourploeg werden verdachte middelen aangetroffen. Een gerechtelijk onderzoek is ingesteld en twee personen werden in hechtenis genomen. De UCI liet al weten de zaak op de voet te volgen.

Dit weekend bracht de Franse zondagskrant Le Journal du Dimanche het nieuws dat woensdag, tijdens de Tour de France, een huiszoeking had plaatsgevonden in het hotel van Arkéa-Samsic. Volgens informatie van L’Équipe was de actie niet gericht op het team en het personeel, maar op kopman Nairo Quintana. De kamers van de Colombiaanse renners (naast Nairo Quintana ook zijn broer Dayer en Winner Anacona) en van de masseurs zijn doorzocht.

Gisteren nam het rumoer een gerechtelijke wending. Er bleek een vooronderzoek ingesteld door het gerecht van Marseille wegens verdenking van doping nadat bij de huiszoeking ‘vele gezondheidsproducten waaronder doping in persoonlijke bezittingen werden aangetroffen en een methode die als doping kan worden gekwalificeerd’. Volgens L’Équipe ging het om 100 milliliter fysiologisch serum en injectiemateriaal.

In recente dopinggevallen is fysiologische zoutoplossing gebruikt om de hematocrietwaarde in het bloed te verlagen. Volgens justitie spitst het onderzoek zich toe op ‘het, zonder medische rechtvaardiging, toedienen en voorschrijven van een verboden stof of methode aan een atleet’ en ‘het vervoer en bezit van verboden middelen’.

Twee personen in hechtenis

Inmiddels zijn twee personen in hechtenis genomen. Volgens informatie van Le Parisien betrof het twee personen uit de entourage van de broers Quintana: een arts die samenwerkt met het team en de fysiotherapeut van Nairo Quintana. De broers Quintana zouden gisteren zijn gehoord door de OCLAESP, de eenheid die strijdt tegen misdrijven tegen de volksgezondheid en het milieu. Arkéa-manager Hubert liet nochtans weten dat het onderzoek niet op de ploeg of de staf was gericht.

“Wij steunen uiteraard onze renners, maar als uiteindelijk het bestaan van dopingpraktijken wordt bevestigd, neemt de ploeg daar onmiddellijk afstand van. Ook worden dan maatregelen genomen om de banden, die ons in verband brengen met ongeoorloofde werkwijzen, te doorbreken”, aldus Hubert. “Als lid van de MPCC hebben wij de afgelopen 20 jaar altijd de ethiek vooropgeplaatst en een stevig standpunt ingenomen in de strijd tegen doping.”

UCI had contact met autoriteiten

Inmiddels reageerde ook de UCI al op de commotie. De wielerbond bevestigt dat het al contact heeft gehad met de OCLAESP en antidopingbond CADF over het onderzoek dat is uitgevoerd in de Tour de France. “De UCI verwelkomt en ondersteunt de actie van alle betrokken partijen en zal gepaste maatregelen nemen zodra ze op de hoogte is gesteld van de informatie, die is vergaard door de Franse gerechtelijke autoriteiten.”