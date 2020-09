Nairo Quintana over vermeende dopingzaak: “Ik heb en had niets te verbergen”

Nairo Quintana heeft in een statement duidelijk gemaakt dat het dopingonderzoek waarin een arts en fysiotherapeut van Arkéa-Samsic zijn betrokken, niet op hem terugslaat. “Ik heb in mijn hele leven altijd zonder doping gekoerst”, zegt hij. Zijn statement is integraal overgenomen.

“In het licht van de recente ontwikkelingen, wil ik graag het volgende duidelijk maken:

De Franse gendarmerie heeft een operatie uitgevoerd in het hotel waar mijn team Arkéa-Samsic verbleef. Dit vond plaats op woensdag 16 september in Méribel, na de zestiende etappe in de Tour de France. Op die dag zijn de autoriteiten binnen geweest op mijn kamer en hebben toen volledig legale vitamine-supplementen in beslag genomen, alhoewel die wellicht minder bekend zijn voor de Franse autoriteiten. Dit is de voornaamste reden waarom het de nodige tijd in beslag nam om alles wat gebeurd is, goed in kaart te brengen.

Om alle twijfels weg te nemen, wil ik bevestigen dat er géén dopingsubstanties gevonden zijn.

Daarnaast wil ik ook een onduidelijkheid uit de wereld helpen. Tijdens de recente Tour de France en alle voorgaande wedstrijden, heb ik nooit de hulp ingeroepen van eigen assistenten of stafleden die ik miste binnen de ploeg. Ik heb en had nooit iets te verbergen.

Gisteren – opgeroepen door de Franse autoriteiten – heb ik mij vrijwillig gemeld bij de openbaar aanklager en heb ik alle vragen die mij gesteld zijn, van heldere antwoorden voorzien, met een schoon geweten. In die zin is het noodzakelijk om te benadrukken dat ik niet het onderwerp van de beschuldigingen van de autoriteiten ben. Ik ben en zal te allen tijde bereid zijn om twijfels van de openbare aanklager op te helderen, zoals ik maandag en dinsdag eerder heb gedaan.

Ik, Nairo Quintana, ben tijdens mijn gehele topsportcarrière een schone atleet geweest met een feilloos bloedpaspoort. Ik wil het grote publiek, mijn fans en wielervolgers duidelijk maken dat ik nooit in mijn loopbaan – als junior, belofte en prof – illegale middelen heb gebruikt om mijn sportprestaties te verbeteren en de principes van de sport te verbreken.

Op dit moment loopt er een vooronderzoek en heb ik alle vragen beantwoord en twijfels weggenomen. Ik ben ook bereid om dit op een vrijwillige basis te blijven doen, totdat deze hele situatie is opgehelderd. Ik heb nooit doping gebruikt en geen van de aangetroffen substanties die door de gendarmerie zijn gevonden, zijn illegaal. Zonder angst zal ik sterk blijven, de waarheid verdedigen en mijn pad volgen, ongeacht de mening van het grote publiek.

Jullie vriend,

Nairo Quintana”

De openbaar aanklager van een rechtbank in Marseille maakte dinsdagavond eerder bekend dat een arts en fysiotherapeut van Arkéa-Samsic langer in voorlopige hechtenis blijven. Meer over dit dossier lees je in dit artikel.