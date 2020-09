Ploegarts en fysiotherapeut Arkéa-Samsic in voorlopige hechtenis woensdag 23 september 2020 om 00:06

Donkere wolken lijken zich samen te pakken boven Arkéa-Samsic. Het Franse ProTeam kwam in zwaar weer terecht toen afgelopen week bekend werd dat bij een huiszoeking door de OCLAESP (de eenheid die strijdt tegen misdrijven tegen de volksgezondheid en het milieu) verdachte middelen werden aangetroffen bij twee stafleden.

Volgens de geruchten spitst het onderzoek zich toe op de Colombiaanse kopman Nairo Quintana (ex-winnaar van onder meer de Giro d’Italia 2014 en de Vuelta a España van 2016), alsmede zijn broertje Dayer en Winner Anacona. De openbare aanklager van een rechtbank in Marseille heeft dinsdagavond laten weten dat een arts en een fysiotherapeut van de Franse ploeg voorlopig in hechtenis blijven.

Bij het duo zijn vele gezondheidsproducten aangetroffen. Het zou gaan om onder andere medicijnen, maar in de persoonlijke spullen bevond zich ook een methode die als doping te kwalificeren valt. De OCLAESP voerde de huiszoeking vorige week woensdag uit in een hotel Megève. Een dag eerder werden ook renners van Arkéa-Samsic verhoord, maar de rechtbank in Marseille heeft de namen niet bekendgemaakt.

De gevonden spullen zijn volgens dezelfde aanklager reden voor een uitgebreid onderzoek. Quintana was de voorbije Tour goed op weg, tot hij naar de grond ging in dezelfde valpartij waarbij Bauke Mollema moest opgeven. De Colombiaan stond tot dat moment vijfde in het algemeen klassement, op een minuut en twaalf tellen van de gele trui. Uiteindelijk werd Quintana zeventiende op een dik uur van de winnaar.

Als de rechtbank de arts en de fysiotherapeut schuldig bevindt aan dopingpraktijken, hangt hen een forse geldboete (€75.000,00) en een celstraf van vijf jaar boven het hoofd. Mochten er in Frankrijk renners tegen de dopinglamp lopen, dan riskeren zij eveneens een celstraf van vijf jaar. Hun boete valt wel veel zwaarder uit: €325.000,00. Lees meer over dit dossier in een eerder verschenen artikel.