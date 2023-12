dinsdag 5 december 2023 om 17:00

Winterstages in Spanje: Drie vreemde eenden tussen de WorldTeams

De wielersport zit nog middenin de crosswinter en het wegseizoen lijkt nog ver weg. Maar voor de wielrenners zelf is dat allerminst het geval. Begin december werken zij allemaal de eerste gezamenlijke trainingskampen af in voorbereiding op 2024. En allemaal doen ze dat aan de Spaanse oostkust, met drie echte uitzonderingen. WielerFlits zet het op een rij.

EF Education-EasyPost heeft de meest noordelijke uitvalbasis van alle WorldTour-ploegen: Girona, aan de Costa Brava. Het is meteen een van de drie uitzonderingen op de regel. Twee anderen zijn BORA-hansgrohe en INEOS Grenadiers. Die twee ploegen zijn de komende weken op het Spaanse Balaeren-eiland Mallorca te vinden. Dan is er ook nog Alpecin-Deceuninck, dat in deze periode traditiegetrouw Benicàssim bezoekt.

Benicàssim is toch ook nog redelijk verwijderd van de overige veertien WorldTeams, die elkaar geregeld zullen tegenkomen op de trainingen. Intermarché-Circus-Wanty zit in l’Alfas del Pi en heeft daarmee het meest zuidelijke trainingskamp. Arkéa-B&B Hotels zit dan weer in Castellón, de meest noordelijke uitvalsbasis in de regio. Alle andere twaalf ploegen zitten verspreid over plaatsen die daar ook in de sinaasappelstreek liggen. Denk bijvoorbeeld aan het welbekende Calpe en omliggende plaatsen.

Naast de trainingen opvoeren, smeden de meeste ploegen daar ook de programma’s van de meeste renners. De hoofdlijnen zullen daar vorm krijgen en een heel aantal teams gebruikt de kampen ook om een eerste media-dag te organiseren. Hieronder het overzicht van waar alle ploegen zich bevinden.

Girona

EF Education-EasyPost

Benicassim

Alpecin-Deceuninck

Castellón

Arkéa-B&B Hotels

Gandía

Decathlon AG2R La Mondiale

Denía

Cofidis

Visma | Lease a Bike

Calpe

dsm-firmenich PostNL

Groupama-FDJ

Lidl-Trek

Movistar

Soudal-Quick-Step

Altea

Astana Qazaqstan

Bahrain Victorious

Jayco AlUla

La Nuncia

UAE Emirates

l’Alfas del Pi

Intermarché-Circus-Wanty

Mallorca

BORA-hansgrohe

INEOS Grenadiers