zondag 11 februari 2024 om 17:49

Winnende Kooij maakt beginnersfout in Clásica de Almería: “Goede les voor volgende koersen”

Olav Kooij kende zondag een perfecte start van zijn wielerseizoen. De Nederlandse sprinter snelde in de Clásica de Almería naar de overwinning, na een indrukwekkende lead-out van zijn ploeggenoot Wout van Aert, al liet hij het op de streep nog bijna liggen.

Kooij waande zich met nog enkele meters te gaan zegezeker en stak zijn handen de lucht in, maar had even geen rekening gehouden met de opkomende Matteo Moschetti. De Italiaan wist Kooij met een ultieme jump nog bijna te verrassen. “Dat is een foutje die je misschien maakt in je eerste wedstrijd van het jaar”, kon Kooij er na afloop al om lachen voor de camera van Eurosport.

“Dat soort dingen gebeuren. Ik weet nu ook meteen voor de volgende koersen dat je gewoon moet doorsprinten tot het einde. Met de tegenwind verlies je bovendien ook wat snelheid”, aldus Kooij, die dus wel gewoon de wedstrijd wist te winnen, voor de Italianen Moschetti en Matteo Trentin.

De finale van de Clásica de Almería was bij momenten zeer hectisch en zelfs gevaarlijk, waardoor het voor de mannen van Visma | Lease a Bike geen sinecure was om de sprinttrein op de rails te zetten. “De ploeg was vandaag heel sterk, maar met alle rotondes raak je elkaar weleens kwijt. We hadden in de laatste kilometer wat problemen om eruit te komen.”

“Ik besloot voor de laatste bocht mijn move in te zetten aan de linkerkant van de weg. Dit bracht me in een goede positie, maar het kostte me wel behoorlijk veel krachten. Gelukkig kwam Wout nog langs me heen. Ik reed na zijn lead-out mijn sprint, maar voelde al wel mijn eerdere inspanning. Het was gelukkig net genoeg voor de overwinning.”