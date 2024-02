zondag 11 februari 2024 om 17:19

Olav Kooij wint Clásica de Almería na indrukwekkende lead-out van Wout van Aert

Olav Kooij heeft de 39ste editie van de Clásica de Almería op zijn naam geschreven. De Nederlandse sprinter wist zijn favorietenstatus waar te maken, met dank aan een indrukwekkende lead-out van zijn ploeggenoot Wout van Aert. Kooij rekende na een hectische finale in de sprint af met Matteo Moschetti, de winnaar van 2023.

De Clásica de Almería is een van de weinige sprinterskoersen op Spaans grondgebied. Dit jaar mocht de eendagswedstrijd zich verheugen op de deelname van Visma | Lease a Bike, met Wout van Aert en Olav Kooij als kopmannen. Daarmee is ook meteen de topfavoriet genoemd in Zuid-Spanje, want Kooij was op papier toch zeker de snelste renner aan het vertrek van deze eendagskoers. Hij moest echter nog wel eerst zien af te rekenen met onder meer Arnaud De Lie, titelverdediger Matteo Moschetti en Jordi Meeus.

Vroege vlucht met Alex Molenaar

Deze editie van de Clásica de Almería bracht het peloton in 192,3 kilometer van Puebla de Vicar naar Roquetas de Mar, dat ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Almería ligt. Zes renners kozen na de start voor het ruime sop en vormden de vlucht van de dag. Het peloton liet begaan en zo kon de voorsprong van Baptiste Vadic (TotalEnergies), Luis Ángel Maté (Euskaltel-Euskadi), Ander Okamika (Burgos-BH), Will Barta (Movistar), José María García en Nederlander Alex Molenaar (Illes Balears Arabay Cycling) oplopen tot goed vijf minuten.

In de eerste wedstrijdhelft werd het klimwerk niet geschuwd. De Alto de Celín (7,1 km aan 4,6%), de Alto de La Alqueria (1,5 km aan 6,7%) en de Alto de Fuente Marbella (1,5 km aan 7,1%) vormden de grootste obstakels in de eerste honderd kilometer, maar in het peloton was er weinig animo om koers te maken. De beklimmingen werden dan ook in een vrij gezapig tempo afgewerkt, waardoor de sprinters zich geen zorgen hoefden te maken. Een sprint stond vooraf in de sterren geschreven, en een sprint zouden we ook krijgen in Roquetas de Mar.

Vluchters worden weer ingerekend, op naar een sprint

De vroege vluchters deden nog wel hun stinkende best om zo lang mogelijk uit de greep te blijven van de sprintersploegen, maar ze werden op goed vijftien kilometer van het einde weer bij de lurven gegrepen. De nervositeit in het peloton nam in de daaropvolgende kilometers zienderogen toe, op weg naar de smalle en verraderlijke slotomloop van zes kilometer in de straten van de finishplaats. De mannen van Visma | Lease a Bike wisten zich goed te handhaven aan kop van het peloton, net als Lotto Dstny, de ploeg van De Lie.

In de hectische finale werd het peloton helaas opgeschrikt door een valpartij, maar de grootste favorieten voor de zege bleven gelukkig wel overeind. In de laatste drie kilometer was het een komen en gaan van sprinttreintjes, maar geen enkele ploeg wist echt de bovenhand te nemen. Arkéa-B&B Hotels dreef het tempo op met nog twee kilometer te gaan, in dienst van Arnaud Démare. Visma | Lease a Bike was dan weer in geen velden of wegen te bekennen, maar Wout van Aert moest nog komen…

Tandem Van Aert-Kooij slaat toe

De Belg wist met een indrukwekkende tussenversnelling de kop te pakken en wist daarna een al even imponerende lead-out uit zijn benen te schudden. Kooij werd zo perfect in stelling gebracht, nam over van Van Aert en snelde naar de zege. Matteo Moschetti kwam in de laatste meters nog aardig dicht, maar Kooij hield stand. Matteo Trentin was de derde man op het podium, De Lie en Gerben Thijssen strandden op vier en vijf. De spurt werd overigens nog ontsierd door een zware valpartij van enkele renners.