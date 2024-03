woensdag 13 maart 2024 om 10:58

Winnen bij seizoensdebuut… Mathieu van der Poel deed het al eerder

Mathieu van der Poel is zaterdag groot favoriet om zichzelf op te volgen als winnaar in Milaan-Sanremo. In tegenstelling tot vorig jaar kwam de wereldkampioen dit seizoen nog niet in actie op de weg. Het gebrek aan koersritme speelde hem in het verleden niet altijd parten.

Dat Van der Poel zonder competitie in de benen aan de start komt van het eerste monument is zelfs geen uitzondering. Dat deed hij ook twee jaar geleden. Toen was hij net hersteld van een rugblessure, reed die winter daardoor amper één veldrit uit, maar stond hij wel meteen op het podium van Milaan-Sanremo.

Zelfs winnen bij zijn debuut deed de renner van Alpecin-Deceuninck al. Zowel in 2019, met ritwinst in de Ronde van Antalya, als in 2021, met ritwinst in de UAE Tour. Winnen bij seizoensdebuut in La Primavera zou uiteraard nog een stuk straffer zijn. Iets wat in de laatste 70 jaar niet meer gebeurde.

Remco Evenepoel en Tadej Pogacar zullen er in ieder geval niet erg van op kijken moest het gebeuren. Ook zij wonnen dit seizoen al hun eerste wedstrijd waar ze aan de start stonden. Evenepoel won in februari zo de Figueira Champions Classic en Pogacar was twee weken geleden nog de beste in de Strade Bianche. Beiden wonnen na een indrukwekkende solo.

Seizoendebuut van Mathieu van der Poel sinds 2017

2023: Strade Bianche (14e)

2022: Milaan-San Remo (3e)

2021: UAE Tour: Rit 1 (1e)

2020: Volta ao Algarve: Rit 1 (58e)

2019: Tour of Antalya: Rit 1 (1e)

2018: Boucles de la Mayenne: Proloog (2e)

2017: Baloise Belgium Tour: Rit 1 (142e)

Uitslagen Mathieu van der Poel in Milaan-Sanremo

2023: 1e

2022: 3e (winnaar: Matej Mohoric)

2021: 5e (winnaar: Jasper Stuyven)

2020: 13e (winnaar: Wout van Aert)