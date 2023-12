vrijdag 15 december 2023 om 15:26

Winnen bij je seizoensdebuut: Mathieu van der Poel deed het al zeven keer in het veld

Mathieu van der Poel heeft een indrukwekkende statistiek als het gaat om zeges tijdens zijn eerste veldrit van het seizoen. Sinds de Nederlander meedoet bij de elites won hij zeven keer bij zijn seizoensstart in de winter. Zaterdag krijgt MVDP in Herentals de kans om daar acht van te maken.

Nadat hij in de winter van 2013-2014 als belofte al enkele wedstrijden bij de elites reed, maakte Van der Poel junior een seizoen later bijna volledig de overstap naar de elitecategorie. Die eerste cross in Gieten tussen de grote mannen wist hij gelijk te winnen. Een jaar later in de Wereldbeker Koksijde moest hij het doen met een derde plaats, achter Sven Nys en Wout van Aert.

Daarna volgden vijf seizoensstarts op rij die Van der Poel winnend afsloot, achtereenvolgens in Gieten, Eeklo, Meulebeke, Ruddervoorde en Antwerpen. Tijdens de moeizame winter van 2021 ‘debuteerde’ de meervoudige wereldkampioen met een tweede plaats in de Wereldbeker Dendermonde. Uiteindelijk zou hij dat seizoen slechts twee crossen rijden. Vorig seizoen pakte Van der Poel de draad weer op met winst in de Wereldbeker Hulst bij zijn seizoensdebuut.

Kortom, in de negen seizoenen die hij heeft afgewerkt bij de elites won Mathieu van der Poel zeven keer de eerste cross die hij die winter reed. Slechts twee keer lukte het hem niet om gelijk te winnen. In Herentals kan Van der Poel de score op acht uit tien zetten, maar dan moet hij wel afrekenen met onder meer Tom Pidcock, Eli Iserbyt en Lars van der Haar.

Hoe begon Mathieu van der Poel aan zijn veldritwinters?

Superprestige Gieten (5 oktober 2014)

Wereldbeker Koksijde (22 november 2015)

Superprestige Gieten (2 oktober 2016)

Brico Cross Eeklo (10 september 2017)

Brico Cross Meulebeke (6 oktober 2018)

Superprestige Ruddervoorde (3 november 2019)

X2O Trofee Antwerpen (12 december 2020)

Wereldbeker Dendermonde (26 december 2021)

Wereldbeker Hulst (27 november 2022)

Next: X2O Trofee Herentals (16 december 2023)