zondag 1 oktober 2023 om 16:20

William Junior Lecerf zegeviert in U23-versie Ronde van Lombardije, Tijmen Graat vijfde

De Ronde van Lombardije voor beloften is gewonnen door William Junior Lecerf. De 20-jarige Belg van de opleidingsploeg van Soudal Quick-Step bleef na een koers van ruim 170 kilometer Archie Ryan en Ramses Debruyne voor. De Nederlander eindigde als Tijmen Graat.

Een week voor de ‘grote’ Ronde van Lombardije wordt traditioneel ook Il Piccolo Lombardia, de beloftenversie, verreden. In de laatste zestig kilometer lagen onder meer de Madonna del Ghisallo, de Ravellino en de Marconaga di Ello. Na die laatste klim was het nog vijf kilometer tot de finish in Oggiono. Vorig jaar ging de zege naar Alec Segaert en de Belg van Lotto Dstny stond ook vandaag weer aan het vertrek, klaar om zijn titel te prolongeren. Verder was het uitkijken naar onder meer Archie Ryan, Gil Gelders, Darren Rafferty en Tijmen Graat.

De renners die werden gezien als favoriet, kwamen ook bovendrijven in de lastige finale. De wedstrijd zou uiteindelijk uitdraaien op een tweestrijd tussen William Junior Lecerf – die uitkomt voor de opleidingsploeg van Soudal Quick-Step – en Archie Ryan, de Ierse klimmer van Jumbo-Visma Development die volgend jaar zijn profdebuut zal maken in het tenue van EF Education-EasyPost.

In een sprint-à-deux bleek Lecerf over de snelste benen te beschikken, en de Belg wist zo Ryan naar de tweede plaats te verwijzen. De Belgen lieten zich zeer nadrukkelijk zien in de finale van de U23-versie van de Ronde van Lombardije, want Ramses Debruyne (opleidingsploeg van Lotto Dstny) kwam als derde over de streep.

🇧🇪 William Junior Lecerf conquista a Piccolo Lombardia! 🇮🇹

O belga bateu 🇮🇪 Archie Ryan num sprint a dois.

🇵🇹 António Morgado foi 4.°! Mais uma excelente prestação do prodígio português 💪#PiccoloLombardia pic.twitter.com/LMOqV8JnHp — falso plano (@falsoplanoblog) October 1, 2023

De beloftevolle Portugees António Morgado (volgend jaar prof bij UAE Emirares) en Nederlander Tijmen Graat (vanaf 2025 lid van de hoofdmacht van Jumbo-Visma) vervolledigden de top-5. Winnaar Lecerf heeft voor de komende seizoenen al een profcontract op zak bij Soudal Quick-Step, al is het met alle fusieberichten maar de vraag of hij in 2024 ook zal uitkomen voor deze ploeg.