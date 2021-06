Wilco Kelderman: “Vijfde plaats geeft mij veel vertrouwen”

Wilco Kelderman heeft zich in de derde etappe van de Dauphiné van voren getoond. De klimmer van BORA-hansgrohe werd in de oplopende massasprint knap vijfde, niet ver achter ritwinnaar Sonny Colbrelli. “Ik merkte dat iedereen al redelijk moe was”, vertelt hij na afloop.

Bij BORA-hansgrohe rijdt Lukas Pöstlberger na zijn ritzege van maandag ook nog in de leiderstrui. “We hebben die trui verdedigd, dat was het belangrijkste van vandaag”, aldus Kelderman. “In de finale zat ik zelf goed gepositioneerd en merkte ik dat iedereen redelijk moe was. Daarom besloot ik ervoor te gaan. Ik begon mijn sprint op 350 meter van de finish. Uiteindelijk word ik vijfde, wat mij veel vertrouwen geeft voor de aankomende dagen.”

Pöstlberger: “Voelde mij leeg onderweg”

In het algemeen klassement is Kelderman nu zestiende, op 24 seconden van ploeggenoot Pöstlberger. De Oostenrijker was erg moe van zijn solo in de tweede etappe. “Na een tijdje voelde ik mij helemaal leeg onderweg. De ploeg deed gelukkig goed werk door de vlucht te controleren. Ze brachten mij goed naar de laatste kilometer. Ik wilde nog de sprint voorbereiden, maar was te moe. Ik ben blij dat ik niet te veel tijd heb verloren in de laatste rechte lijn”, aldus Pöstlberger.

Daardoor gaat hij woensdag als klassementsleider van start in de 16 kilometer lange tijdrit, maar veel hoop heeft Pöstlberger niet. “Het wordt een soort mission impossible, maar we zullen zien hoe de benen zijn. Ik ga zeker mijn best doen”, vertelt hij.