Starttijden individuele tijdrit Critérium du Dauphiné 2021

Het Critérium du Dauphiné gaat woensdag verder met een individuele tijdrit. Tussen Firminy en Roche-la-Molière leggen de renners 16,4 kilometer af. Ivo Oliveira (UAE Emirates) is om 13.17 uur de eerste starter. Klassementsleider Lukas Pöstlberger begint om 15.38 uur als laatste.

De route van de tijdrit slingert eerst naar Unieux, waar na 7,5 kilometer het tussenpunt ligt. Daar begint ook een oplopende sector van een vijftal kilometer. Wie te snel uit de startblokken is geschoten, komt zichzelf hier ongenadig hard tegen. Na een vlakker intermezzo loopt het parcours weer op voor 1,5 kilometer richting de streep, aan een procent of drie. In Roche-la-Molière, niet ver van Saint-Étienne, kennen we de eindtijden.

Tussen alle renners zit een interval van één minuut, ook bij de top-10 van het algemeen klassement.

Starttijden Nederlanders en Belgen

13.22 uur – Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick-Step)

13.52 uur – Robert Gesink (Jumbo-Visma)

14.00 uur – Timo Roosen (Jumbo-Visma)

14.07 uur – Dylan van Baarle (INEOS Grenadiers)

14.14 uur – Lennard Hofstede (Jumbo-Visma)

14.39 uur – Martijn Tusveld (Team DSM)

15.23 uur – Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe)

15.29 uur – Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma)

13.26 uur – Stijn Steels (Deceuninck-Quick-Step)

13.30 uur – Kenneth Vanbilsen (Cofidis)

13.37 uur – Kevin Van Melsen (Intermarché-Wanty-Gobert)

13.41 uur – Jasper De Plus (Intermarché-Wanty-Gobert)

13.55 uur – Sébastien Grignard (Lotto Soudal)

14.05 uur – Loic Vliegen (Intermarché-Wanty-Gobert)

14.20 uur – Oliver Naesen (AG2R Citroën)

14.32 uur – Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)

14.33 uur – Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert)

14.36 uur – Brent Van Moer (Lotto Soudal)

14.44 uur – Tim Wellens (Lotto Soudal)

14.49 uur – Eliot Lietaer (B&B Hotels)

14.55 uur – Sylvain Moniquet (Lotto Soudal)

14.59 uur – Dylan Teuns (Bahrain Victorious)

15.08 uur – Ben Hermans (Israel Start-Up Nation)

15.12 uur – Sander Armée (Qhubeka ASSOS)

15.15 uur – Steff Cras (Lotto Soudal)

15.25 uur – Greg Van Avermaet (AG2R Citroën)

15.30 uur – Ilan Van Wilder (Team DSM)

Starttijden favorieten voor ritzege

13.20 uur – Josef Cerny (Deceuninck-Quick-Step)

13.46 uur – Chad Haga (Team DSM)

13.47 uur – Will Barta (EF Education-Nippo)

14.27 uur – Mikkel Bjerg (UAE Emirates)

14.38 uur – Brandon McNulty (UAE Emirates)

15.11 uur – Richie Porte (INEOS Grenadiers)

15.23 uur – Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe)

15.30 uur – Ilan Van Wilder (Team DSM)

15.31 uur – Geraint Thomas (INEOS Grenadiers)

15.34 uur – Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick-Step)

Starttijden top-10 van het algemeen klassement

15.29 uur – Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma)

15.30 uur – Ilan Van Wilder (Team DSM)

15.31 uur – Geraint Thomas (INEOS Grenadiers)

15.32 uur – Patrick Konrad (BORA-hansgrohe)

15.33 uur – Quentin Pacher (B&B Hotels)

15.34 uur – Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick-Step)

15.35 uur – Alejandro Valverde (Movistar)

15.36 uur – Alex Aranburu (Astana-Premier Tech)

15.37 uur – Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious)

15.38 uur – Lukas Pöstlberger (BORA-hansgrohe)