Wilco Kelderman nu vijfde in Zwitserland: “Ploeg heeft me weer aan de praat gekregen”

Wilco Kelderman is in de Ronde van Zwitserland opgeklommen naar de vijfde plaats in het algemeen klassement. De kopman van Jumbo-Visma werd in Leukerbad ook vijfde in de rit en is vooral blij met de algemene ontwikkeling die hij doormaakt. “Ik heb drie maanden geen koers gehad. Vorig jaar haalde ik niet het niveau dat ik wil halen. Deze ploeg heeft me weer aan de praat gekregen”, vertelt hij op de website van het team.

“Ik zit weer redelijk op mijn niveau en ik ben blij dat ik het nu weer kan laten zien. Na Zwitserland neem ik wat gas terug om hopelijk in de Tour de France nog wat beter te zijn”, aldus Kelderman, die onlangs hoorde dat hij de Tour mag rijden door de blessure van Steven Kruijswijk.

De vierde etappe van de Ronde van Zwitserland was erg leuk om te zien. Felix Gall ging al vroeg in de aanval en rondde die succesvol af, terwijl Kelderman daarachter streed tegen de rest. “Ik voelde me daar heel erg sterk. Zeker op het eerste gedeelte van de klim. We probeerden dichterbij te komen met de groep favorieten, maar dat lukte niet”, stelt hij.

Een paar keer versnelde Kelderman ook zelf. “Ik probeerde weg te komen, maar dat was lastig”, geeft hij aan. “Uiteindelijk heb ik gewoon mijn eigen koers gereden en finish ik in de groep met de favorieten. Dat geeft een goed gevoel en ik kijk weer uit naar de komende dagen.”

