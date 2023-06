Dubbelslag Felix Gall na lange solo in Ronde van Zwitserland, Remco Evenepoel tweede

Felix Gall heeft met een imposante solo de bergetappe van de Ronde van Zwitserland naar Leukerbad gewonnen. De kopman van AG2R Citroën opende de finale vroeg en rondde een solo van ruim 20 kilometer af, waardoor hij ook een sprong maakt in het algemeen klassement. Wat heet: door de bonificatieseconden neemt hij de gele trui over van Mattias Skjelmose, die derde werd in de rit. Wereldkampioen Remco Evenepoel sprintte ruim een minuut achter Gall naar de tweede plek.

De vierde etappe van de Ronde van Zwitserland kende een lange en vlakke aanloop voor een zware finale met de klimmen van Crans-Montana (14,6 km aan 6,7%), Varenstrasse (2,8 km aan 5%), Höhenweg (19 km aan 4,5%) en de laatste 1,2 kilometer aan 5,2% naar Leukerbad.

Eenkhoorn in de vlucht

Pas na vijftig kilometer reed de definitieve vlucht van de dag weg. Een tiental, bestaande uit Jhonatan Narvaez (INEOS Grenadiers), Stan Dewulf (AG2R Citroën), Kristian Sbaragli (Alpecin-Deceuninck), Nikias Arndt (Bahrain Victorious), Lilian Calmejane (Intermarché-Circus-Wanty), Lluís Mas (Movistar), Luca Mozzato (Arkéa-Samsic), Kevin Vermaerke (Team DSM), Daryl Impey (Israel-Premier Tech) en Nederlands kampioen Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny).

Zij begonnen met ruim twee minuten voorsprong aan de klim naar Crans-Montana. Op die klim maakte Gino Mäder de sprong naar de kopgroep en nam hij de plek in van de geloste Mozzato, die in een achtervolgend groepje belandde. Eenkhoorn pakte de meeste bergpunten op de top en schoot ook raak op de Varenstrasse.

Felix Gall gaat van ver

In het peloton was het Jumbo-Visma dat het tempo mede bepaalde, maar ook Team DSM en Soudal Quick-Step toonden zich. Het was allemaal de inleiding van een aanval van Felix Gall, die ruim 20 kilometer voor de meet demarreerde en binnen no time de sprong maakte naar de laatste vroege vluchters.

Gall ging erop en erover en pakte ruim een halve minuut voorsprong op de favorietengroep, waar Juan Ayuso in de problemen kwam. Romain Bardet was de volgende favoriet die versnelde. Daardoor schoot de groep in gang en werd het kaf van het koren gescheiden; voor wereldkampioen Remco Evenepoel ging het hier duidelijk te hard.

Onder meer Bardet, Pello Bilbao, Wilco Kelderman, Mattias Skjelmose, Cian Uijtdebroeks en een teruggekeerde Evenepoel vonden elkaar in de achtervolging op Gall, maar de Oostenrijker reed meer dan een minuut weg op het eerste deel van de steile Höhenweg (7,8 km aan 8,6%). Na een korte afdaling volgde het tweede deel van die klim, met een stuk van 2,7 kilometer aan 7,6%.

Bardet en Kelderman tonen zich, Evenepoel in problemen

Gall hield een strak tempo aan en begon met een kleine minuut voorsprong aan de laatste 10 kilometer. Achter hem was het Bardet die opnieuw versnelde, waardoor het een man-tegen-mangevecht werd. De Fransman van Team DSM kon echter niet veel dichter bij Gall komen. In de groep achter hem rechtte Evenepoel zijn rug en toonde ook Kelderman zich. De Jumbo-Visma-kopman sprong, net als even later Bilbao, naar Bardet toe.

Gele trui Skjelmose was niet bij machte om het initiatief te nemen en zag zijn leidende positie uit zijn vingers glippen, want Gall liep ondertussen uit naar anderhalve minuut op zijn groep. Het was Evenepoel die de situatie herstelde en vlak voor de top van de Höhenweg de aansluiting vond bij de groep met Kelderman en Bardet.

Evenepoel herpakt zich, Gall pakt geel

In de ultieme finale stond nog een klim van 1,2 kilometer aan 5,2% naar de finish in Leukerbad te wachten. Gall was ontketend en mocht zo op 25-jarige leeftijd zijn eerste profzege ooit bijschrijven. In de strijd om de tweede plaats plaatste Bardet een zoveelste demarrage, maar hij kwam zichzelf tegen in de laatste rechte lijn. Met een ferme sprint pakte Evenepoel de tweede plaats, vlak voor Skjelmose, Uijtdebroeks en Kelderman.

De bonificatieseconden aan de streep speelden vervolgens een grote rol in de strijd om het geel. Gall pakte er tien en Skjelmose ‘slechts’ vier, waardoor de Oostenrijker met een voorsprong van twee seconden nu aan de leiding gaat in de Ronde van Zwitserland. Evenepoel is nu derde op zestien tellen van het geel.