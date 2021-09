Wilco Kelderman geeft na zware val op in Benelux Tour

Wilco Kelderman was gisteren nog strijdbaar na de individuele tijdrit van de Benelux Tour, maar de renner van BORA-hansgrohe kwam vandaag zwaar ten val in de slotfase van de derde etappe naar Hoogerheide. Kelderman kon uiteindelijk niet meer op zijn fiets stappen en is afgevoerd naar het ziekenhuis, zo meldt zijn werkgever via social media.

Kelderman, die na twee etappes zestiende stond in het algemeen klassement, kwam met nog iets minder dan vier kilometer te gaan op hoge snelheid ten val. De 30-jarige renner kwam met een bebloede arm in de graskant terecht en trok een flinke grimas. Kelderman bleef liggen en bleek uiteindelijk niet meer in staat om verder te koersen en de finish te bereiken.

De onfortuinlijke Nederlander is al afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is nog onduidelijk of Kelderman last heeft van breuken of andere blessures. Gisteren liet de renner in gesprek met WielerFlits weten dat hij nog wel kansen zag op een goed eindklassement. “Er komen ook nog veel lastige ritten aan. Het gevoel is goed en er wacht ons nog een heel lastig weekend. Zeker in de laatste rit naar Geraardsbergen kan er nog iemand die op een minuut staat, de Benelux Tour winnen.”