Kelderman strijdbaar na tijdrit Benelux Tour: “Mooi om in Nederland te koersen, lekker gek op de kant hangen”

Video

Wilco Kelderman rukte in de tijdrit van de Benelux Tour zes plekken op in het klassement. De 30-jarige renner van BORA-hansgrohe staat nu zestiende, maar tevreden over zijn tijdrit was hij maar mondjesmaat. “Ik had het niet echt beter verwacht, want ik heb deze fiets zes weken lang niet aangeraakt”, vertelt hij voor de camera van WielerFlits.

Toch ziet de Nederlander wel kansen op een goed eindklassement. Dat lukte hem al eens eerder in 2015, toen hij derde werd. “Ik wil hier goed rijden”, vertelt hij over zijn ambities. “Maandag was het goed, ik zat er prima bij. Er komen ook nog veel lastige ritten aan. Het gevoel is goed en er wacht ons nog een heel lastig weekend. Zeker in de laatste rit naar Geraardsbergen kan er nog iemand die op een minuut staat, de Benelux Tour winnen. Er kan nog zo veel gebeuren. We krijgen ook nog die moeilijke rit in de Ardennen en ik weet niet of Stefan Bissegger dat bijvoorbeeld wel aan kan.”

Kelderman was dus niet heel erg tevreden met zijn tijdrit, maar de klimmer had maandag tijdens de waaieretappe wel genoten – voor zover dat kon. “Ik vind het mooi om in Nederland te koersen, lekker gek op de kant hangen. Daar krijg ik altijd wel moraal van. Dat mis ik soms wel in andere wedstrijden. In de Tour was het ook een paar keer nerveus, maar toen gebeurde er eigenlijk niets. Dat vond ik wel jammer. Waaierrijden hoort er ook bij. Sommige renners haten dat, maar ik vind het wel mooi.” De achterstand van Kelderman op leider Bissegger in het klassement is nu 51 seconden.