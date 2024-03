zaterdag 16 maart 2024 om 10:30

Wielrenner Jonas Bresseleers (24) overleden na aanrijding met vrachtwagen

Bij een zwaar verkeersongeval in het Belgische dorp Meer is vrijdag 15 maart Jonas Bresseleers, een 24-jarige wielrenner, om het leven gekomen, zo meldt zijn ploeg Acrog-Tormans. Bresseleers liep bij de aanrijding een zware hoofdwond op en overleed korte tijd later ter plaatse. Het is in vijf jaar tijd het tweede dodelijke ongeval voor een renner van de ploeg.

Bresseleers reed vlak bij het kruispunt van Blauwputten met Tolberg, toen hij werd aangereden door een vrachtwagen, zo meldt Het Nieuwsblad. Er is een verkeersdeskundige ter plaatse gestuurd om de precieze oorzaak van het ongeval te achterhalen. De bestuurder van de vrachtwagen was een 29-jarige man uit Meer. Hij deed nog een vergeefse poging om de 24-jarige renner te reanimeren, maar de hulp mocht helaas niet meer baten.

Tweede ongeval voor Acrog-Tormans in vijf jaar tijd

Het plotse overlijden van Bresseleers komt hard aan bij de ploeg Acrog-Tormans. “Woorden schieten tekort voor dit onnoemelijk drama. Veel sterkte, moed en kracht aan de nabestaanden om dit verlies te dragen”, schrijft de formatie op Facebook. Vijf jaar eerder maakte de ploeg al eenzelfde gruwelijke situatie mee. Toen was het Stef Loos, ploegmaat van Bresseleers, die omkwam tijdens een verkeersongeval.

Loos werd die dag gegrepen door een bestelwagen tijdens een wielerwedstrijd, waar Jonas Bresseleers zelf ook aan meedeed. Dit gebeurde nadat hij, samen met een dertigtal andere renners, zonder het te beseffen van het parcours was geraakt. Bresseleers kwam er destijds met enkele lichte verwondingen vanaf. Vijf jaar later heeft het noodlot toch toegeslagen.