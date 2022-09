Patrick Lefevere in zee met juniorenploeg Balen BC: “Talenten een platform bieden”

Quick-Step-Alpha Vinyl heeft de samenwerking met de juniorenploeg van Acrog-Tormans Balen BC bevestigd. Het gerucht kwam in augustus al naar buiten, maar is nu ook officieel gemaakt. Dat betekent dat de ploeg van manager Patrick Lefevere vanaf 2023 een eigen beloftenploeg heeft en ook een juniorenteam opneemt in de eigen structuur.

Begin september maakte Quick-Step Alpha Vinyl (komend seizoen Soudal-Quick-Step) bekend dat het in 2023 een Development Team lanceert. De beloftenploeg Team Elevate p/b Home Solution-Soenens wordt onderdeel van de teamstructuur en gaat vanaf komend seizoen door het leven als het Soudal-Quick-Step Devo Team. Bart Roosens gaat dat project aansturen.

De samenwerking met Balen BC gaat niet zo ver. De juniorenformatie blijft op eigen benen staan, maar gaat vanaf februari 2023 nauw samenwerken met Soudal-Quick-Step om jong talent al in de juniorencategorie aan zich te binden. Door dit partnership wil het Belgische team talenten helpen bij hun groei als renner en als mens, maar ook een duurzame stroom aan talent creëren voor de eigen beloften- en profploeg.

Platform

Het is niet dat Balen BC en Patrick Lefevere voor het eerst een deal sluiten. In het verleden kwamen Tom Boonen en Remco Evenepoel al uit voor de ploeg, voordat zij later bij Lefevere kwamen koersen. “We hadden al een geweldige relatie”, aldus de Belgische ploegbaas. “Het track record van Balen BC bij het identificeren en opleiden van jonge, talentvolle renners spreekt voor zich. Deze samenwerking zal hopelijk leiden tot meer jonge renners die wij kunnen ontdekken. We kunnen die samen een platform geven waarop ze zich kunnen laten zien.”

Manager Jef Robert is namens de juniorenformatie erg tevrden met de samenwerking. “Ik ben vereerd en trots dat we onderdeel mogen zijn van de Wolfpack“, begint hij. “We zijn een van de beste jongerenploegen in België en Europa. Jaar na jaar leveren we veel renners af aan profploegen. Deze samenwerking is een boost voor onze organisatie en een grote beloning voor iedereen. We maken hierdoor een stap en dit opent deuren naar de grootste internationale wedstrijden, waar we nog meer ervaring kunnen opdoen.”