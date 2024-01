woensdag 31 januari 2024 om 20:04

Juniorenkampioen Senna Remijn voor twee jaar naar Alpecin-Deceuninck

Veldrittalent Senna Remijn maakt vanaf volgend crossseizoen deel uit van het team van Alpecin-Deceuninck. De 18-jarige Zeeuw, die onlangs nog Nederlands kampioen veldrijden bij de junioren werd, tekent een tweejarig contract tot en met 2026 bij het Belgische team.

Op 1 september 2024 treedt Remijn officieel in dienst bij de ploeg van wereldkampioen Mathieu van der Poel, maar de jonge crosser wordt al even ondersteund door Alpecin-Deceuninck met materiaal. Zo reed hij de laatste tijd al op een Canyon-fiets. Bij Alpecin-Deceuninck zal Remijn in eerste instantie aansluiten bij de opleidingsploeg.

“Ik wil het veldrijden en de weg blijven combineren in de nabije toekomst”, vertelt Remijn in een korte reactie. “Die kans krijg ik bij Alpecin-Deceuninck. Ik ben dankbaar voor die kans en ervan overtuigd dat deze ploeg zal helpen om te ontdekken waar mijn kwaliteiten liggen op de weg. Ook hoop ik een nog betere veldrijder te worden.”

Remijn reed het afgelopen jaar voor de juniorentak van Acrog-Tormans BC. Op de weg won hij onder meer de kasseienkoers Pévèle Classics en werd hij vijftiende in Parijs-Roubaix en zeventiende in Ronde van Vlaanderen in de U19-categorie. Ook won de Zeeuw een rit en werd hij derde in de Vredeskoers. Op het WK bij junioren kwam Remijn als elfde over de meet.