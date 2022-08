Quick-Step Alpha Vinyl voegt juniorenploeg Acrog-Tormans Balen BC toe aan teamstructuur

Quick-Step Alpha Vinyl voegt komend seizoen de juniorenploeg Acrog-Tormans Balen BC toe aan zijn teamstructuur. Los van het Development Team, wordt ook een juniorenteam onderdeel van de formatie van Patrick Lefevere.

Het is DirectVelo dat het nieuwtje rond de organisatie van Lefevere meldt. Acrog-Tormans Balen BC, het jeugdteam van Jef Robert, had de afgelopen jaren verschillende talenten in de ploeg die later doorgroeiden naar het profpeloton. Zo reden Remco Evenepoel van Quick-Step Alpha Vinyl, Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) en Cian Uijtdebroeks (BORA-hansgrohe) voor het team. Dit jaar won het team Kuurne-Kuurne met Sente Sentjens.

Acrog-Tormans Balen BC sloot in 2019 nog een deal met Wanty-Gobert om als opleidingsteam te fungeren voor de cross-structuur van het profteam.

Development Team

Afgelopen week maakte Quick-Step Alpha Vinyl (komend seizoen Soudal-Quick-Step) bekend dat het in 2023 een Development Team lanceert. De beloftenploeg Team Elevate p/b Home Solution-Soenens wordt onderdeel van de teamstructuur en gaat vanaf komend seizoen door het leven als het Soudal-Quick-Step Devo Team. Bart Roosens, huidig teammanager bij de beloftenploeg, blijft het project aansturen.