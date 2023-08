Wielerwereld reageert diep bedroefd op overlijden Federico Bahamontes

Federico Bahamontes is niet meer. De Spanjaard – een van de beste klimmers aller tijden – overleed op 95-jarige leeftijd. Op sociale media rouwt de wielerwereld om het verlies van de Adelaar van Toledo.

🕊️It is with deep sadness that we learn of the passing of Federico Bahamontes, winner of the 1959 Tour de France.

Aged 95, the Eagle of Toledo was the oldest Tour de France winner, the first Spanish winner, and a six-time winner of the Mountain classification. Our thoughts and… pic.twitter.com/tV308Szoi3 — Tour de France™ (@LeTour) August 8, 2023

Sin ti, mucho de lo que hemos vivido en este deporte en las últimas décadas habría sido muy distinto. Gracias por todo, Federico Martín Bahamontes. Descansa en paz. pic.twitter.com/l0yucflFHZ — Movistar Team (@Movistar_Team) August 8, 2023

One of the greatest climbers this sport has seen, the “Eagle of Toledo” was also the first Spanish rider to win Le Tour, more than six decades ago. Rest in peace, Federico Bahamontes! https://t.co/CB3qGTt8F1 — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) August 8, 2023

RIP Federico Bahamontes (1928-2023).

One of the greatest climbers in cycling history. 🦅 https://t.co/Yu7BCk1ggf — Mihai Simion (@faustocoppi60) August 8, 2023

Goodbye to Federico Bahamontes aka The Eagle of Toledo. First Spaniard to win Tour & undoubtedly one of the greatest climbers ever – see his time on the Puy de Dôme in 1959, nearly 2 mins faster than 2023 stage winner Mike Woods. Remained spry, spiky & funny deep into old age. https://t.co/d9ZyqOioBT — Daniel Friebe (@friebos) August 8, 2023

De Adelaar is voor eeuwig gevlogen. Mooie leeftijd, was de oudste nog levende Tourwinnaar, 95 jaar. Federico Martín Bahamontes. pic.twitter.com/Egm5VZVQGd — edwin winkels (@edwinwinkels) August 8, 2023

Onze Patroonheilige is niet meer… De Adelaar van Toledo vliegt niet meer. Op 95-jarige leeftijd hebben zijn vleugels het definitief begeven… RIP Federico Bahamontes. ** pic.twitter.com/hQi37IlX3Q — Bahamontes (@BahamontesMag) August 8, 2023