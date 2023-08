Federico Bahamontes (95) overleden

Federico Bahamontes is op 95-jarige leeftijd overleden. De ‘Adelaar van Toledo’ was in 1959 de eerste Spaanse coureur die de Tour de France op zijn naam schreef.

Bahamontes maakte in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw furore in de wielrennerij bij de Belgische ploeg Faeme en het Franse Margnat-Paloma. Naast de eindzege in de Tour de France, eindigde hij in 1963 als tweede in Frankrijk.

Ook won hij liefst zes keer het bergklassement Dat deed hij in 1954, 1958, 1959, 1962, 1963 en 1964. Daarmee was hij lange tijd recordhouder, vanaf 1983 samen met Lucien van Impe. Richard Virenque ging beiden aan het begin van dit millennium voorbij door zeven keer de bolletjestrui te winnen.

De afgelopen jaren was Bahamontes niet vaak meer in het openbaar te vinden. In 2019 bezocht hij wel nog de negentiende etappe in de Ronde van Spanje, die in zijn woonplaats Toledo eindigde. Na afloop mocht hij met Primoz Roglic het podium op.

Twee dagen van rouw in Toledo

De burgemeester van Toledo maakte het nieuws dinsdagochtend wereldkundig via sociale media. “We rouwen vandaag om het verlies van Federico Martín Bahamontes, een ijkpunt in de sport die de naam van onze stad naar de top heeft gebracht. Hij is de eerste Spanjaard die de Tour de France won en maakt onderdeel uit van de sportgeschiedenis in ons land, met meer dan 74 overwinningen achter zijn naam.”

“Fede heeft ons in vervoering gebracht met zijn buitengewone beklimmingen en zijn fietsenwinkel op het Plaza de la Magdalena was een bedevaartsoord voor alle fans. We zullen zijn nagedachtenis eren met twee dagen van officiële rouw, als een teken van pijn en erkenning van alle inwoners in ons Toledo. Dankzij hem hebben we allemaal de Tour gewonnen. Ons diepste medeleven gaat uit naar zijn dierbaren. Moge hij rusten in vrede.”

Bahamontes was de oudste nog levende winnaar van de Tour de France. Nu is dat Jan Janssen (83).

Con profundo pesar, lloramos la pérdida de Federico Martín Bahamontes, el Águila de Toledo, un referente del deporte que ha llevado el nombre de nuestra ciudad a lo más alto.

El primer español en ganar el Tour de Francia forma parte de la historia del deporte en nuestro país,… pic.twitter.com/QuRV3wBvou — Carlos Velázquez (@cvelazquezromo) August 8, 2023