Indrukwekkend: Toledo bewijst laatste eer aan overleden inwoner Bahamontes

Toledo heeft op indrukwekkende wijze afscheid genomen van Federico Bahamontes. Op de fiets reden honderden inwoners achter de rouwauto met Bahamontes door de Spaanse stad.

Bahamontes overleed deze week op 95-jarige leeftijd. De ‘Adelaar van Toledo’, zoals zijn bijnaam was, was een van de geliefdste inwoners van de Spaanse stad Toledo. Bahamontes had na zijn wielercarrière een fietsenwinkel op het Plaza de la Magdalena.

De burgemeester van Toledo kondigde na het overlijden van Bahamontes al twee dagen van rouw af in de stad. “Als teken van pijn en erkenning van alle inwoners in ons Toledo. Dankzij hem hebben we allemaal de Tour gewonnen. Moge hij rusten in vrede”, schreef hij.

