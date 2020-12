Wielertransfers 2021: Torkil Veyhe, Javier Moreno, Serghei Tvetcov

Het nieuwe jaar nadert met rasse schreden en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Torkil Veyhe

Torkil Veyhe heeft op zijn 30ste besloten om een punt te zetten achter zijn loopbaan als wielrenner. De Deen kwam dit seizoen uit voor Riwal Securitas en werd drie jaar geleden nog zesde in de Ronde van Denemarken. Een profzege bleek echter te hoog gegrepen. Veyhe is nu al druk bezig met zijn studie tot ingenieur en hoopt binnenkort te promoveren.

De overige renners van Riwal Securitas hebben inmiddels een e-mail van het management ontvangen waarin staat dat de ploeg in 2021 niet verdergaat als ProTeam. De ploeg hoopt op continentaal niveau verder te gaan, maar voor veel renners (waaronder Piotr Havik, Nick van der Lijke, Elmar Reinders en Martijn Budding) zijn het onzekere tijden.

Javier Moreno

Eind 2019 besloot hij het wegwielrennen vaarwel te zeggen, maar Javier Moreno zien we volgend jaar weer terug in het peloton. De 36-jarige Spanjaard heeft namelijk een contract getekend bij het Portugese Efapel, een ploeg met een continentale licentie. De ervaren Moreno reed in het verleden voor grote ploegen als Movistar en Bahrain Merida.

Met zeges in onder meer de Vuelta a la Comunidad de Madrid, Vuelta a Castilla y Leon, Vuelta Aragon en Vuelta Asturias kan hij terugkijken op een vrij succesvolle carrière. De renner besloot eind 2019 om een nieuw avontuur aan te gaan als mountainbiker, maar zal volgend seizoen dus weer op een wegfiets zijn kilometers afwerken.

Serghei Tvetcov

Wildlife Generation, een Amerikaanse continentale formatie, heeft zich weten te versterken met twee oude bekenden. Serghei Tvetcov (31) en Jonathan Clarke (35) zullen volgend seizoen namelijk uitkomen voor de formatie, vroeger jarenlang gesponsord door Jelly Belly. Tvetcov verlaat Team Sapura Cycling, Clarke komt over van Team Skyline.

De selectie van Wildlife Generation bestaat volgend seizoen uit tien renners, met naast Tvetcov en Clarke ook nog Ryan Jastrab (de broer van juniorenwereldkampioene Megan Jastrab), Kent Ross, Cormac McGeough, Alex Hoehn, Jason Saltzman, Noah Granigan, Ulises Castillo en Spencer Petrov.