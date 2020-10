Wielertransfers 2021: Rémy Mertz, Tarteletto-Isorex

Het nieuwe jaar nadert en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Rémy Mertz

Lotto Soudal bood Rémy Mertz (25) geen contractverlenging aan en dus zal de hardrijder op zoek moeten naar een nieuwe ploeg. Volgens La Dernière Heure is hij op weg naar Bingoal-Wallonie Bruxelles. Ploegmanager Christophe Brandt staat open voor de komst van Mertz, die hij goed kent, omdat hij voor zijn transfer naar Lotto Soudal in de opleidingsploeg van Wallonie Bruxelles in actie kwam.

“Hij heeft een potentieel dat we willen benadrukken in een wedstrijdprogramma dat hem kansen geeft”, aldus Brandt. Mertz heeft vier seizoenen achter de rug bij Lotto Soudal. Momenteel rijdt hij in de Vuelta a España zijn laatste koers voor de Belgische WorldTour-ploeg.

Tarteletto-Isorex

De Belgische continentale ploeg van Peter Bauwens heeft een volgende aanwinst gepresenteerd. De 26-jarige Brent Van de Kerkhove komt over van Home Solutions-Soenens. Volgens Bauwens komt Van de Kerkhove goed uit de voeten in klimwedstrijden. “Brent kunnen we zijn kans laten gaan in wedstrijden die hem op het lijf geschreven zijn”, zegt de manager. De Oost-Vlaming voegt zich in de selectie bij Elias Van Breussegem, Enzo Wouters, Julien Van den Brande, Lennert Teugels, Stijn de Bock, Jacob Relaes en Maxime De Poorter.