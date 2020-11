Wielertransfers 2021: Rasmus Iversen, Burgos-BH

Het nieuwe jaar nadert en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Rasmus Iversen

Rasmus Iversen (23) vervolgt zijn carrière in zijn thuisland Denemarken, waar hij gaat rijden voor de amateurploeg Herning CK Elite. Bij Lotto Soudal was er na twee seizoenen geen ruimte meer voor de hem. “Ik moet mezelf herontdekken als renner en de kwaliteiten terugvinden, waarmee ik profrenner werd. Ik was eigenlijk nog niet klaar voor het profniveau. Daardoor schommelde mijn niveau heel erg en kon men nooit voor 100% op mij rekenen.”

Iversen kwam in 2019 als neoprof naar Lotto Soudal, nadat hij in 2018 bij de beloften zeven keer won – waaronder de kleine Strade Bianche na een solo van zestig kilometer. Maar zijn wisselende prestaties en het onregelmatige seizoen 2020 maakten het extra moeilijk om de ploegleiding te overtuigen van een nieuw contract. “Nadat mijn contract niet werd verlengd, voelde ik dat ik dit nodig had.” Uiteindelijk hoopt de Deen weer terug te keren in het profcircuit.

Update – Burgos-BH

Een opmerkelijke aanwinst voor Burgos-BH, de ploeg van onder meer de Nederlanders Jetse Bol en Alex Molenaar. Het Spaanse team heeft Gabriel Muller aangetrokken, een 34-jarige Fransman uit het continentale circuit die nog nooit op profniveau reed. Hij moet het team verder helpen in zowel de Franse als de Aziatische wielerwereld.

“Ik heb erg veel zin om voor Burgos-BH te gaan rijden”, laat Muller weten. “Dit is een grote stap in mijn sportieve carrière en ik heb er vertrouwen in dat ik mezelf verder kan ontwikkelen. Ik ga een divers en uitdagend programma over de hele wereld afwerken en ik wil mijn steentje bijdragen aan de doelen van het team.”

Teambaas Julio Andrés Izquierdo noemt zijn aanwinst een laatbloeier. “Hij kent de globalisering van de wielersport erg goed. Hij heeft veel gereisd en kent de Aziatische wielerwereld, waar wij ook geregeld naartoe gaan. De Franse kalender wordt voor ons steeds belangrijker en daarom is dit een goede versterking.”