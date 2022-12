Xandres Vervloesem (22) stopt ermee: “Plezier ging weg bij opleidingsploeg Team DSM”

“Al op jonge leeftijd werd enkel nog het woord wielrenner aan mij gekoppeld. Dan is het gevaarlijk om jezelf daarin te verliezen. Ik leefde als een pater omdat ik dacht dat koers me gelukkig zou maken, maar gelukkig was ik zeker niet”, vertelt Vervloesem aan Sporza.

Vervloesem kwam voor het eerst tot dat inzicht bij de opleidingsploeg van Team DSM, waarvoor hij in 2019 reed. “Het plezier begon weg te ebben toen ik daar als 18-jarige terechtkwam. Plots kwam ik erachter dat wielrenner zijn veel meer is dan enkel hard met een fiets rijden. Data bepaalden plots mijn leven en dat is me zuur opgebroken.”