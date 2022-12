Lotto Dstny over degradatie: “Stelde ons budgettair voor een uitdaging”

De Belgische wielerploeg Lotto Soudal, die volgend jaar verdergaat onder de naam Lotto Dstny, heeft vandaag een ProTeam-licentie ontvangen van de UCI. Een nieuwe status zorgt ook voor een nieuwe financiële werkelijkheid. “Een uitdaging, maar die kunnen we aan”, reageert Chief Business Officer Yana Seel.

De roemruchte formatie zal volgend jaar dus geen deel meer uitmaken van de hoogste wielerafdeling, en dat is toch even wennen voor Seel en co. “Samen met onze hoofdsponsoren de Nationale Loterij en Dstny hebben we de afgelopen maanden hard gewerkt. De stap naar de ProTour stelde ons budgettair voor een uitdaging, maar die kunnen we aan.”

“Het engagement en de steun van onze hoofdsponsoren illustreren hoe interessant onze ploeg commercieel ook in 2023 zal zijn. Afgelopen week nog konden we de komst van Efficy als een van onze nieuwe partners aankondigen. Ook met het ProTour logo op ons shirt bieden we onze partners visibiliteit op het allerhoogste internationale podium van de wielersport.”

De ploeg hoeft ook nog niet te vrezen op sportief vlak, aangezien het in 2023 nog zeker is van deelname aan alle grote wielerkoersen, waaronder de Tour de France. “Onze kern van 26 renners bestaat uit een goede mix van jong talent en renners die zich al jarenlang bewezen hebben op het allerhoogste niveau. Ik heb er het volste vertrouwen in dat zij volgend seizoen namens Lotto Dstny op alle fronten zullen meestrijden voor de zege”, aldus sportief manager Kurt Van de Wouwer.