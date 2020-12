Canyon-SRAM lijft Mikayla Harvey in

Canyon-SRAM heeft andermaal een flinke slag geslagen op de transfermarkt. De Nieuw-Zeelandse seizoensrevelatie Mikayla Harvey rijdt vanaf volgend seizoen namelijk in de kleuren van het team. Ze komt over van het ter ziele gegane Paule Ka.

Harvey, een van de ontdekkingen van het voorbije seizoen, was de laatste renster van Paule Ka die nog niet onder de pannen was voor volgend seizoen. Katrin Stirnemann maakte bekend te stoppen, maar verder hebben alle rensters die in september ineens op straat stonden een nieuwe ploeg weten te vinden.

In het geval van Harvey hing een overeenkomst met Canyon-SRAM al wel een hele tijd in de lucht. De winnares van de witte trui tijdens de jongste Giro Rosa tekende een contract voor de komende twee seizoenen. Alena Amialiusik, Hannah Barnes, Hannah Ludwig en Omer Shapira verlengden hun verbintenis met de formatie.

“Er zijn meerdere redenen voor mij om bij deze ploeg te tekenen”, opent een blije Harvey haar verhaal. “Het is een ontwikkelde ploeg met een professionele aanpak. Ik denk dat mijn koersstijl iets aan het team toevoegt en ik denk dat het voor mij de perfecte omgeving is om me verder te ontwikkelen.”

“In 2019 moest ik wennen aan de Europese manier van koersen. Dit jaar betekende een grote stap voorwaarts voor mij.” Harvey maakte na de coronastop indruk in een behoorlijk aantal wedstrijden. Zo werd ze onder meer zevende in de Waalse Pijl en reed ze offensief in een aantal andere wedstrijden.

De Giro Rosa eindigde Harvey op een knappe vijfde plaats. Dit dankte ze onder meer aan een derde plaats in de zware bergrit naar San Marco la Catola. Hierin was ze de laatste die Anna van der Breggen en Elisa Longo Borghini op de lastige finishklim moest laten gaan. Ze gaf in het eindklassement uiteindelijk 2:52 toe op Anna van der Breggen.

