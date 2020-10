Damesteam Paule Ka verdwijnt uit het wielerpeloton

Damesteam Paule Ka verdwijnt per direct uit het peloton. De nieuwe naamsponsor, die in juli Bigla-Katusha kwam vervangen, zal zijn aangekondigde vierjarige verbintenis dus niet nakomen. De formatie kampte al een tijdje met financiële problemen.

Het Franse modemerk Paule Ka slaagde er al niet in om de salarissen voor de maanden augustus, september en oktober te betalen. Rensters kregen eerder al een Whatsapp-bericht vanuit de ploeg met het verzoek de nodige documenten in te vullen om via de bankgarantie hun maandloon betaald te krijgen.

Het bleek uitstel van executie, aangezien de ploeg vandaag heeft laten weten met onmiddellijke ingang afscheid te nemen van de wielersport. “Dit is een zeer triest moment in de vijftienjarige geschiedenis van de ploeg. We wilden graag nog meerdere jaren sportieve successen boeken, maar dit is niet langer meer mogelijk.”

“We richten ons nu vooral op onze renners en stafleden, in de hoop dat zij nog een nieuwe ploeg kunnen vinden voor de toekomst”, zo valt er te lezen in een persbericht. In het verleden reden grote namen als Annemiek van Vleuten, Ashleigh Moolman, Emma Pooley en Cecilie Uttrup Ludwig voor de formatie.