Wielertransfers 2021: Melissa van Neck, Daniel Arroyave

Het nieuwe jaar nadert met rasse schreden en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Melissa van Neck

Grant Thorton-Krush Bikes-Tunap Sports heeft Melissa van Neck weten te strikken voor aankomend seizoen. De Tsjechische renster (die tot en met 2016 op een Nederlandse licentie reed) komt over van Bepink, waar ze de voorbije anderhalf jaar reed. In het perspraatje van de ploeg geeft Van Neck aan dat ze hoopt een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van de continentale UCI-vrouwenploeg.

“Ik zou graag mijn inzicht, ervaring en kracht zodanig benutten dat we als ploeg perfect functioneren en mooie dingen kunnen laten zien in wedstrijden. Daarnaast, en ook mede door de ervaringen die ik meekrijg vanuit de ploeg en de koers, wil ik mezelf als renster verbeteren en zijn de nationale kampioenschappen in Tsjechië een belangrijk persoonlijk doel. Ik heb in ieder geval veel zin in de nieuwe stap en samenwerking met de ploeg.”

De selectie van Grant Thornton-Krush Bikes-Tunap Sports bestaat in 2021 verder uit Nienke Wasmus, Quinty Ton, Melanie Klement, Inez Beijer, Marissa Baks en Daniek Hengeveld. Henrietta Colborne, Clara Lundmark en de Zweedse kampioene Nathalie Eklund zorgen naast Van Neck voor buitenlandse inbreng bij de voornamelijk Nederlandse UCI-ploeg.

Daniel Arroyave

Daniel Arroyave (20) maakte vorige maand zelf al zijn transfer naar EF Pro Cycling bekend, maar nu heeft de ploeg de komst van de Colombiaan beloftekampioen ook officieel aangekondigd. Als neoprof tekende hij een contract van twee jaar. “Ik kijk ernaar uit om de stap naar de WorldTour te zetten. Ik weet dat EF ervan houdt om met jonge renners te werken en ze te helpen groeien als atleten. EF is een ploeg die cool, ontspannen maar tegelijkertijd erg professioneel is.”

Ook herhaalde hij nog eens zijn doelen voor de toekomst. “Ik droom ervan om wereldkampioen en olympisch kampioen te worden, klassiekers te winnen en, bovenal, erg gelukkig te worden en die vreugde met andere mensen te delen.” De jonge Colombiaan won afgelopen seizoen de wegtitel bij de beloften. In 2019 reed hij al enkele kleinere Europese etappekoersen, zoals de Ronde van Hongarije en de Sibiu Tour.