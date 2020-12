Wielertransfers 2021: Marko Kump, BePink, Casa Dorada

Het nieuwe jaar nadert met rasse schreden en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Marko Kump

Marko Kump zal volgend jaar niet meer als renner actief zijn. De Sloveen verwisselt zijn racefiets voor de ploegleidersauto. Bij Adria Mobil wordt hij namelijk sportief directeur, zo meldt de continentale wielerploeg in een persbericht.

“In de carrière van elke atleet komt een moment dat het tijd is voor een volgende stap”, zegt de 32-jarige Kump in het communiqué. “De fiets heeft altijd onderdeel uitgemaakt van mijn leven en ik heb voor de grootste teams ter wereld kunnen rijden.

“Er waren veel moeilijke momenten, maar de mooie momenten zullen me bijblijven. De meeste mooie momenten beleefde ik in het shirt van Adria Mobil en ik ben blij om hier mijn wielercarrière af te sluiten. Ik ben gemotiveerd om als ploegleider aan de slag te gaan”, vervolgt Kump. “Ik geloof dat ik met mijn opgedane ervaring de jongens kan helpen in hun sportieve reis.”

De rappe Kump wist nooit een wedstrijd van het hoogste niveau te winnen, maar toch staan er heel wat zeges op zijn palmares. Zo won hij liefst zeven keer een etappe in de Ronde van het Qinghaimeer. Hij was ook tweemaal succesvol in de ronde van zijn land. In de Ronde van Kroatië – waar hij tevens twee ritten wist te winnen – boekte hij in 2019 zijn laatste profzege.

Naast dat Kump verspreid over meerdere periodes acht jaar voor Adria Mobil reed, was Kump ook actief in de WorldTour. In 2013 en 2014 was hij in dienst van Tinkoff-Saxo, in 2016 volgde een dienstverband bij Lampre-Merida, waarna hij ook nog een jaar bij UAE Emirates reed. Daarnaast verdedigde hij de kleuren van Geox-TMC (2011) en CCC Sprandi Polkowice (2018).

Diputación de Burgos-Burgos Alimenta

De naam Cronos Casa Dorada verdwijnt na een jaar uit het peloton. De Spaanse continentale UCI-vrouwenploeg breekt met de naamgevende sponsoren, omdat deze ondanks diverse beloftes nooit met geld over de brug zijn gekomen. Dankzij steun van de regio Burgos blijft de ploeg in leven.

Diputación de Burgos-Burgos Alimenta, zoals de ploeg volgend jaar heet, ziet liefst negen rensters vertrekken. Enkel Malgorzata Jasinska, Josie Talbot, Alessia Vigilia en Rachel Neylan blijven het team van Iñigo Cuesta trouw.

De ploeg werd aangevuld met acht nieuwe rensters: Antri Christoforou en Nicole Hanselmann komen over van het Belgische Doltcini-Van Eyck Sport. Ook Tereza Neumanova, Sara Cueto, Luciana Roland, Ana Ruiz González en Nofar Maoz zijn nieuw bij de formatie.

Selectie Diputación de Burgos-Burgos Alimenta in 2021

Antri Christoforou

Dara Cueto

Nicole Hanselmann

Malgorzata Jasinska

Nofar Maoz

Tereza Neumanová

Rachel Neylan

Luciana Rolan

Ana Ruiz González

Josie Talbot

Alessia Vigilia

BePink

Bij de Italiaanse vrouwenploeg BePink zijn er ook heel wat wijzigingen te bespeuren. Zo zag de ploeg de Tsjechisch-Nederlandse Melissa van Neck vertrekken naar Grant Thornton-Krush Bikes-Tunap Sports. Ook Grace Anderson, Valentina Landuzzi en Samantha Arnaudo zullen niet langer in het roze shirt rondrijden.

Nieuwe namen bij de formatie zijn onder meer Nadia Quagliotto (Cronos-Casa Dorada) en Michaela Drummond (DNA Pro Cycling). Nora Jenčušová, Prisca Savi, Matilde Vitillo en Lara Crestanello maken bij de ploeg hun debuut als UCI-renster.

Selectie BePink in 2021

Camilla Alessio

Vania Canvelli

Lara Crestanello

Giorgia Catarzi

Michaela Drummond

Simona Frapporti

Markéta Hájková

Nora Jenčušová

Chiara Perini

Nadia Quagliotto

Prisca Savi

Silvia Valsecchi

Matilde Vitillo

Silvia Zanardi