Parijs-Roubaix voor vrouwen met 22 ploegen, geen Plantur-Pura

De organisatie van Parijs-Roubaix voor vrouwen ontvangt op zaterdag 2 oktober 22 ploegen. Drie teams hebben zich de afgelopen periode afgemeld bij de ASO, waardoor er wat ruimte ontstond op de startlijst. Een van de ploegen die zich heeft afgemeld is het Belgische Plantur-Pura van Sanne Cant en Ceylin del Carmen Alvarado.

Plantur-Pura bestaat uit voornamelijk veldrijdsters en aangezien het crossseizoen al begonnen is, heeft de vrouwenploeg van Alpecin-Fenix een punt gezet achter het wegseizoen. Dit voorjaar zou het team van start gaan in Parijs-Roubaix, maar door de verplaatsing naar oktober is dat niet mogelijk.

Ook A.R. Monex uit Italië en het Russische Cogeas Mettler Look gaan niet van start. De formatie van Bepink heeft in plaats daarvan een uitnodiging ontvangen.

Deelnemende ploegen Parijs-Roubaix voor vrouwen 2021 (2 oktober)

Ale’ BTC Ljubljana (Ita)

Canyon-SRAM (Ger)

FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope (Fra)

Liv Racing (Ned)

Movistar Women (Esp)

Team BikeExchange (Aus)

Team DSM (Ger)

Team SD Worx (Ned)

Trek-Segafredo (USA)

Ceratizit-WNT (Ger)

Lotto Soudal Ladies (Bel)

Parkhotel Valkenburg (Ned)

Tibco-Silicon Valley Bank (Usa)

Valcar-Travel & Service (Ita)

Arkéa (Fra)

Bepink (Ita)

Doltcini-Van Eyck Sport-Proximus (Bel)

Drops-Le Col supported by Tempur (Gbr)

Coop-Hitec Products (Nor)

Jumbo-Visma Women Team (Ned)

NXTG Racing (Ned)

Stade Rochelais Charente-Maritime (Fra)