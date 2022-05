Matilde Vitillo beste vluchter in Vuelta a Burgos, Buijsman tweede

Matilde Vitillo heeft de tweede etappe van de Vuelta a Burgos Feminas op haar naam geschreven. In Aguilar de Campoo was de Italiaanse renster van Bepink de beste van een kopgroep, die net uit de greep van een aanstormend peloton bleef. Lotte Kopecky moest de paarse trui afstaan aan de Colombiaanse Jennifer Ducuara.

Het peloton koerste op de tweede dag over 129 kilometer van Sasamón naar Aguilar de Campoo. Onderweg lagen slechts twee klimmetjes van de derde categorie (de Alto de Amaya en de Alto de Humada), maar de wegen waren ‘Spaans vlak’ en het ging dus de hele tijd over glooiende wegen naar de finish. Met Belgisch kampioene Lotte Kopecky, die de openingsetappe op indrukwekkende wijze op haar naam schreef, in de paarse leiderstrui werd het peloton rond half één op gang gebracht.

Al vroeg in de wedstrijd moest de koers verder zonder Marta Cavalli. De winnares van de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl kwam ten val en moest voor onderzoek naar het ziekenhuis worden overgebracht. Na bijna veertig kilometer kwam een kopgroep met zeven vrouwen tot stand, met daarbij Nina Buijsman (Human Powered Health), Lara Vieceli (Ceratizit-WNT), Matilde Vitillo, Nora Jenčušová (Bepink), Jennifer Ducuara (Colombia Tierra de Atletas), Aranza Villalón (Eneicat-RBH Global) en Maaike Coljé (Massi-Tactic).

De kopgroep pakte maximaal zeven minuten voorsprong, maar in de tweede koershelft versnelde het peloton en begon het verschil langzaam maar zeker terug te lopen. In de laatste tien kilometer lag het tempo van het peloton zeer hoog en smolt het verschil als sneeuw voor de zon. De groep vluchters bleef echter net uit de greep van de grote groep en ging sprinten om de zege. Vitillo ging de sprint van ver aan. Buijsman kwam nog hard opzetten, maar moest haar meerdere erkennen in de Italiaanse.