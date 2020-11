Wielertransfers 2021: Marco Frapporti, Kern Pharma, Alison Jackson

Het nieuwe jaar nadert en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Marco Frapporti

Vini Zabú-Brado-KTM is tevreden over het functioneren van Marco Frapporti en dus koerst de 35-jarige renner ook volgend jaar voor de Italiaanse formatie. Rasaanvaller Frapporti liet zich ook dit seizoen weer opmerken in de Giro d’Italia door vaak mee te sluipen in de vroege vlucht.

Frapporti kwam in het verleden uit voor CSF Group-Navigare, Team Idea en Androni Giocattoli-Sidermec. Na zeven seizoenen voor de ploeg van Gianni Savio vertrok hij eind 2019 naar (toen nog) Vini Zabú-KTM. Frapporti was in het verleden succesvol in enkele kleinere rittenkoersen.

Kern Pharma

Equipo Kern Pharma, dat vanaf 2021 een stap hogerop maakt naar ProTeam-niveau, beschikt over een volledige selectie na het aantrekken van Álex Jaime. De 22-jarige Spanjaard komt over van opleidingsploeg Lizarte en tekent een contract voor één seizoen. “Ik hou ervan om op kop te beuken van het peloton”, zo laat de hardrijder weten.

Kern Pharma zal in 2021 met twintig renners beginnen aan het wielerseizoen. Zo rekent de ploeg onder meer op de beloftevolle Russische klimmer Savva Novikov, de talentvolle allrounder Roger Adrià, de ervaren sprinter Enrique Sanz en Nederlander Danny van der Tuuk.

Alison Jackson

Liv Racing, de voortzetting van CCC-Liv, heeft met Alison Jackson de tweede en meteen laatste aanwinst van het seizoen gepresenteerd. De 31-jarige Canadese komt over van Team Sunweb. Ze werd dit jaar onder meer negende in de Driedaagse Brugge-De Panne. Ze was ook aanwezig op het WK in Imola.

Jackson over Liv Racing: “De ploeg doet in alles denken aan een hechte familie. Toen het contact ontstond, verliep dat direct prettig en was het heel gemakkelijk om gezamenlijk mooie plannen voor de toekomst te maken. Ik kijk ernaar uit om mijn doelen na te streven en met een attractieve stijl een bijdrage te leveren aan het succes van Liv Racing.”

De volledige selectie van Liv Racing voor 2021 bestaat uit: Sofia Bertizzolo, Valerie Demey, Alison Jackson, Marta Jaskulska, Lotte Kopecky, Jeanne Korevaar, Evy Kuijpers, Soraya Paladin, Pauliena Rooijakkers en Sabrina Stultiens. De ploeg zag boegbeeld Marianne Vos verkassen naar de nieuwe vrouwenformatie van Jumbo-Visma.

Jesper Hansen

Zien we Riwal Securitas na de winter terug in het wielerpeloton? Voor een definitief antwoord moeten we waarschijnlijk nog acht tot tien dagen wachten, zo laat CEO Steffen Kromann weten aan Extrabladet.dk. Als de ploeg in staat is om te overleven, dan zal Jesper Hansen met open armen worden ontvangen.

“Hij is van harte welkom”, aldus Kromann. De Deense klimmer kwam dit jaar nog uit voor Cofidis, maar kreeg geen contractverlenging. De klimmer beseft dat het vinden van een nieuwe WorldTour-formatie geen sinecure is en staat open voor een terugkeer naar zijn thuisland.