Wielertransfers 2021: Natnael Tesfatsion, Matteo Sobrero, Jesper Hansen

Het nieuwe jaar nadert en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Natnael Tesfatsion

Zien we in 2021 een renner uit Eritrea uitkomen voor Androni Giocattoli-Sidermec? Volgens La Gazzetta dello Sport is teammanager Gianni Savio achter de schermen druk bezig om Natnael Tesfatsion vast te leggen. De 21-jarige Tesfatsion staat te boek als een beloftevolle wielrenner en won dit jaar de Tour du Rwanda. Ook werd hij tweede in La Tropicale Amissa Bongo.

Gisteren werd duidelijk dat Androni Giocattoli-Sidermec ook komend jaar kan rekenen op de steun van sponsor Androni. De speelgoedfabrikant verlengde namelijk zijn verbintenis met de Italiaanse ploeg van teammanager Savio tot eind 2021. De ploeg trok al drie nieuwe krachten aan voor volgend jaar met Matteo Malucelli, Žiga Jerman en Leonardo Marchiori.

Matteo Sobrero

Het lijkt erop dat Matteo Sobrero in 2021 zal uitkomen voor Astana. De Kazachse formatie heeft een akkoord bereikt met de 23-jarige Italiaanse hardrijder, zo schrijft La Gazzetta dello Sport. Sobrero, die nog een doorlopend contract heeft bij het in zwaar weer verkerende NTT Pro Cycling, maakte begin dit jaar zijn debuut als wielerprof.

In de Giro d’Italia maakte Sobrero zijn debuut in een grote ronde en liet zich daarin opmerken met degelijke uitslagen in de drie tijdritten. In Palermo was hij zevende op veertig tellen van ritwinnaar Filippo Ganna, daarna was hij elfde in Valdobbiadene en achttiende in Milaan.

Jesper Hansen

Jesper Hansen kwam sinds 2014 uit voor Tinkoff-Saxo, Astana en Cofidis, maar de 30-jarige Deen zal volgend jaar waarschijnlijk niet uitkomen op het allerhoogste niveau. De klimmer beseft dat het vinden van een nieuwe WorldTour-formatie geen sinecure is en staat open voor een terugkeer naar zijn thuisland Denemarken.

Hansen hoopt zijn carrière wel te verlengen, zo laat hij weten aan onder meer Sport.TV2. De renner won vijf jaar geleden nog de Ronde van Noorwegen en reed dit jaar de Giro d’Italia (44e in het eindklassement) uit. Ook werd hij drie maanden geleden nog achttiende in de Ronde van Polen.

Ben Perry

Israel Start-Up Nation neemt afscheid van Ben Perry. De 26-jarige Canadees reed drie seizoenen voor de (toen nog) ProContinentale formatie en kwam dit jaar uit voor de continentale opleidingsploeg. Perry, in 2019 nog ritwinnaar in de Ronde van Korea, moet dus op zoek naar een nieuwe werkgever voor komend seizoen.

Gonzalo Serrano

Gonzalo Serrano staat nadrukkelijk op de radar van Movistar. Volgens Diario de Navarra wil de WorldTour-ploeg de renner overnemen van Caja Rural-Seguros RGA, alleen heeft Serrano nog een doorlopend contract bij het ProTeam. “Of ik volgend seizoen zal uitkomen voor Movistar? Ik heb meerdere aanbiedingen voor 2021”, zo laat Serrano nu weten aan AS.

“Er is nog altijd geen 100% zekerheid. Het is zeker dat ik tot het einde van het jaar lid ben van Caja Rural-Seguros RGA. Er zijn meerdere aanbiedingen, maar ik heb nog geen besluit genomen.”