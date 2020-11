Kern Pharma-ploeg zet stap naar ProTour-niveau

Equipo Kern Pharma zet volgend seizoen een stapje hogerop. De Spaanse continentale formatie van Manolo Azcona en Juanjo Oroz bevestigde dat ze een ProTour-licentie krijgt. “Ons doel is om in de toekomst een grote ronde te winnen.”

In juli werd bekend dat Kern Pharma een ProTour-licentie had aangevraagd bij de UCI, waarmee de ploeg volgend seizoen wil deelnemen aan wedstrijden als de Ronde van Catalonië, de Ronde van het Baskenland en de Vuelta a España. Maandag werd bevestigd dat het team daadwerkelijk toetreedt tot het ProTour-circuit in 2021.

“Ons doel is om in de toekomst een grote ronde te winnen”, zegt Manolo Azcona, oprichter van de ploeg, in een persbericht. “We beseffen dat het grote woorden zijn, maar we zijn nederig, gedreven en passievol. Met tijd, geduld en hard werken kunnen we in de grootste wedstrijden ter wereld strijden om de overwinning.”

Manager Juanjo Oroz: “In 2021 doen we voor het eerst mee aan WorldTour-wedstrijden en we willen laten zien dat we een wildcard verdienen voor de Vuelta. Vanaf 2023 willen we daarin meedoen om het podium; door onze ploeg bij elkaar te houden, op het talent van onze jonge renners te vertrouwen en met hen mee te groeien.”

Tien neoprofs

Kern Pharma maakte dit seizoen voor het eerst deel uit van het continentale circuit. De ploeg was opgebouwd uit tien neoprofs en de voormalige Movistar-renners Jaime Castrillo en Enrique Sanz moesten voor de nodige ervaring zorgen. Sanz bezorgde het team de eerste overwinning door de derde etappe van de Belgrade Banjaluka achter zijn naam te zetten.

Voor volgend seizoen heeft de ploeg van Azcona en Oroz al vier renners aangetrokken; stagiair Jordi López treedt toe tot het team, terwijl Carlos García en Diego Lopez worden overgenomen van respectievelijk Caja Rural-Seguros RGA en Fundación Euskadi. Raul Garcia is de vierde versterking voor 2021.