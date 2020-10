Wielertransfers 2021: Keegan Swirbul, Gazprom-Rusvelo, Lotte Popelier

Het nieuwe jaar nadert en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Rally Cycling

Keegan Swirbul heeft een tweejarig contract getekend bij Rally Cycling. De 25-jarige Amerikaan komt over van het continentale Ljubljana-Gusto. Afgelopen maand kwam hij in enkele Portugese rittenkoersen al als stagiair uit voor Rally, een ProTeam uit zijn thuisland.

Ploegmanager Patrick McCarty zegt dat ze Swirbul al lang op de radar hadden staan. “Daarom besloten we hem een stagekans te geven in Portugal. We kennen hem als een groot klimtalent en zagen snel dat hij zich goed aanpast aan, en goed koerst in Europa.”

Update – Gazprom-Rusvelo

Vyacheslav Kuznetsov en Damiano Cima hebben hun contract bij Gazprom-Rusvelo verlengd. De Rus en de Italiaan rijden zo dus ook in 2021 voor het Russische ProTeam. Eerder deze week verlengden ook Sergey Chernetckii en Marco Canola al hun verbintenis bij Gazprom-Rusvelo.

Update – Lotte Popelier

Een transfer voor de vrouwenploeg van Doltcini-Van Eyck Sport-Proximus. Het team heeft de komst van Lotte Popelier aangekondigd. De 19-jarige renster uit Ruddervoorde debuteert bij een UCI-ploeg. “Ik ben heel blij dat ik de kans krijg om mijn studie met sport te kunnen combineren. Dat is ook waarom ik ernaar uitkijk om veel te leren bij de ploeg”, vertelt Popelier, die dit jaar 32ste werd op het BK op de weg.