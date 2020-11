Wielertransfers 2021: John Murphy, Manuel Senni

Het nieuwe jaar nadert en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

John Murphy

John Murphy heeft na een lange profcarrière besloten om een punt te zetten achter zijn loopbaan. De 35-jarige Amerikaan stond te boek als een snelle man en reed jaren voor UnitedHealthcare en Rally Cycling. In 2011 kwam hij zelfs een jaar uit voor het grote BMC. “Ik was ook niet meer op zoek naar een contract. Het is mijn eigen keuze.”

“Ik voel dat het moment gekomen is om een andere weg in te slaan en mijn ervaring als beroepswielrenner ergens anders uit te spelen”, zo laat Murphy weten aan Velonews. Murphy was als renner vrij succesvol met etappezeges in de Tour de Langkawi, de USA Pro Cycling Challenge, de Tour of Utah en de Colorado Classic.

Manuel Senni

De Italiaanse klimmer Manuel Senni moet op zijn 28e vrezen voor zijn carrière. Senni reed dit jaar nog voor Bardiani-CSF-Faizanè, maar zijn aflopende contract werd uiteindelijk niet verlengd. “Ik wil nog niet met pensioen, aangezien ik pas één jaar terug ben van een operatie aan mijn been”, zo vangt Tuttobiciweb op in gesprek met Senni.

Senni werd vorig jaar geopereerd aan een beknelde liegslagader. Daarvoor lag de klimmer al een hele tijd in de lappenmand met een dijbeenbreuk en gebroken sleutelbeen. Senni hoopte dit jaar weer eens aan de weg te timmeren, maar kwam slechts tot vijftien koersdagen. De vraag is nu of hij dit jaar zijn laatste profwedstrijd heeft gereden.

“Ik blijf de komende weken doortrainen, ook al oogt de toekomst onzeker. Ik wil graag nog terugkeren op mijn oude niveau.” Senni, die als belofte mooie dingen liet zien, begon zijn profloopbaan in 2015 in dienst van BMC. In zijn derde jaar voor de Amerikaanse ploeg won hij de Colorado Classic, maar de Italiaan wist nooit echt door te breken op het allerhoogste niveau.