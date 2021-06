Lotte Kopecky tekent driejarig contract bij Team SD Worx

Lotte Kopecky verwisselt op 1 januari 2022 het truitje van Liv Racing voor dat van Team SD Worx. De Belgische kampioene tekende er een contract voor drie jaar. Na Jolien D’hoore, die aan het einde van dit seizoen stopt, is de formatie dus vanaf volgend seizoen ook verzekerd van een Belgische toprenster in haar gelederen.

Kopecky hoefde naar eigen zeggen niet lang na te denken toen SD Worx aanklopte met een aanbieding. “Als de beste ploeg van de wereld je vraagt, voel je je natuurlijk vereerd. Het is voor mij een enorme uitdaging om uit te komen voor de ploeg die vrijwel alle wedstrijden domineert. Dit seizoen heb ik ook een heel goed gevoel bij Team Liv Racing, maar ik moet ook naar mijn toekomst kijken. Ik weet dat ik bij Team SD Worx altijd door een sterke ploeg omringd zal zijn.”

“Wat me aanspreekt in Team SD Worx is dat de ploeg altijd aanvallend koerst”, vervolgt de 25-jarige renster. “Het is een team dat enorm veel uitstraling in het peloton heeft. Wat me ook aanspreekt, is dat de ploeg niet altijd met een vast plan de koersen ingaat, maar dat ze de tactiek vaak afstemmen op hoe de wedstrijd zich ontplooit.”

Stappen zetten

“Het is natuurlijk mooi voor mij dat deze internationale ploeg een Belgisch tintje heeft. De eerste gesprekken met sportief manager Danny Stam voelden heel goed aan. Ik hoop de komende jaren in de kleuren van Team SD Worx nog mooie stappen te kunnen zetten”, besluit Kopecky, die dit jaar al succesvol was in Le Samyn en de Thüringen Ladies Tour. Ook in vele andere voorjaarskoersen deed ze van voren mee. Momenteel bereidt ze zich voor op de Olympische Spelen, waar ze met Jolien D’hoore mikt op de koppelkoers.

Kopecky is een renster die al lang door vele ploegen in het oog wordt gehouden, waaronder ook sportief manager Danny Stam. “Je ziet dat Lotte de afgelopen jaren behoorlijke stappen heeft gezet. Ze is een allroundster die steeds zwaardere wedstrijden aankan. Zo maakte ze afgelopen voorjaar ook indruk op mij in de Strade Bianche, waar ze enkel wegviel door een lekke band op een zeer slecht moment. Ik denk dat Lotte zich in ons team nog verder kan ontwikkelen.”

“Verder hebben we met haar in het voorjaar van 2022 ook weer een mooie kern voor de Vlaamse wedstrijden. Volgend jaar kunnen we dan met onder andere Chantal van den Broek-Blaak, Amy Pieters, Demi Vollering en Lotte opnieuw een vuist maken. Zowel sportief alsook publicitair richting onze hoofdsponsor SD Worx ben ik blij dat we Lotte naar onze ploeg hebben kunnen halen, omdat diverse andere teams ook interesse in haar toonden.”