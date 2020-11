Wielertransfers 2021: EF Pro Cycling, Henao, Nizzolo, Merckx

Het nieuwe jaar nadert en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

EF Pro Cycling

De Colombiaanse enclave bij EF Pro Cycling wordt verder uitgebreid. De krant El Espectador vertelt in een portret over Diego Camargo (22) dat hij heel dicht bij een akkoord is met de Amerikaanse WorldTour-formatie. Meerdere profploegen zouden interesse hebben getoond, maar het team van onder meer Rigoberto Urán lijkt beet te hebben.

Momenteel komt Camargo uit voor Colombia Tierra de Atletas-GW in de Vuelta a Colombia, een nationale koers in het Zuid-Amerikaanse land. Camargo is na zes van de tien etappes leider in het algemeen klassement. Eerder dit jaar won hij de Ronde van Colombia voor beloften, werd hij tussen de profs 18e in de Vuelta a San Juan (gewonnen door Remco Evenepoel) en elfde in de Tour Colombia (gewonnen door Sergio Higuita).

Sergio Henao

De groep Colombianen bij de ploeg-Vaughters wordt mogelijk nog groter, want Sergio Henao staat op de radar van EF Pro Cycling. Dat nieuws bracht Signal Colombia de wereld in. De ervaren Henao, die in december 33 wordt, reed de afgelopen twee jaar voor UAE Emirates. Daar loopt zijn contract af.

Er werd zelfs gesproken over de mogelijkheid dat de winnaar van Parijs-Nice 2017 terugkeert naar een kleine Colombiaanse ploeg, maar mogelijk steken Vaughters en co daar een stokje voor. Er zijn al gesprekken gevoerd met Henao, maar die schijnen nog niet concreet te zijn.

Giacomo Nizzolo

Nu NTT Pro Cycling een doorstart lijkt te gaan maken, bestaat de kans dat Europees kampioen Giacomo Nizzolo zijn contract verlengt bij de WorldTour-ploeg. Naar verluidt ligt een tweejarige verbintenis voor hem klaar. Tegen La Gazzetta dello Sport zegt Nizzolo dat hij ook met nog twee WorldTour-teams in gesprek is voor volgend jaar.

Diverse opties dus voor de Italiaanse sprinter, die zich in 2021 wil laten zien in Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix.

Le Bon en Le Roux

Het zou een olijk duo kunnen zijn, maar het zijn twee Franse renners die nog zonder contract zitten. Johan Le Bon heeft geen toekomst meer bij B&B Hotels-Vital Concept, terwijl Romain Le Roux moet vertrekken bij Arkéa-Samsic. De krant Le Télégramme maakt er melding van om de twee te helpen in hun zoektocht naar een nieuwe werkgever.

Baloise Trek Lions

De wegploeg van Sven Nys heeft een Merckx aangetrokken voor 2021. Het gaat om Niels Merckx, een 26-jarige coureur die afgelopen seizoen nog elite-zonder-contract was, die zich verbindt aan Baloise Trek Lions (momenteel nog Telenet Baloise). Merckx won dit jaar de Ronde van Vlaams-Brabant. Ook de 28-jarige Dietmar Ledegen versterkt de ploeg-Nys. Hij was eveneens elite-zonder-contract.

Daarnaast maken beloftes Daan Mariën (21) en de Nederlander Jelle Looijen (20) volgend jaar deel uit van de wegploeg van Baloise Trek Lions.

Voor Nicolas Cleppe was er slecht nieuws. Hij vertrekt op 31 december, na bijna tien jaar, bij de formatie van Nys omdat zijn contract niet verlengd wordt. Hij wil zich volledig focussen op een wegcarrière en zoekt nog een nieuwe ploeg. Eerder werd al bekend Andreas Goeman getekend heeft bij Tarteletto-Isorex.