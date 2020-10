Wielertransfers 2021: Domont, Chevrier, Debesay

Het is 1 augustus geweest en dat betekent dat de transfercarrousel voor komend seizoen op volle toeren draait. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton aangaande verschuivingen voor komend seizoen.

AG2R La Mondiale

Axel Domont en Clément Chevrier hebben het einde van hun wielercarrière aangekondigd. Beide renners reden de afgelopen jaren in de kleuren van AG2R La Mondiale. Het is de Franse krant Le Dauphiné Libéré die het nieuws meldt. Domont (30) kampte eerder dit jaar met een bekkenbreuk en speelde al met de gedachte om te stoppen. In de Vuelta a España gaf hij op de tweede dag op in de etappe naar Lekunberri.

Chevrier (28) reed in de Brabantse Pijl zijn laatste wedstrijd. “Ik kampte met veel teleurstellingen. Hierdoor ging ik mezelf vragen stellen. In de afgelopen maanden realiseerde ik me hoe deze sport werkt. Ik hoopte natuurlijk op een ander einde van mijn loopbaan. Ik ben slechts blij dat ik trouw ben gebleven aan mijn overtuigingen en waarden. Ik heb geen spijt. Ik geef er de voorkeur aan op deze manier te stoppen.”

Yakob Debesay

Nippo Delko One Provence heeft de komst van Yakob Debesay officieel bevestigd. De Eritrese klimmer, die overkomt van de continentale afdeling van Groupama-FDJ, tekende een vierjarig contract. “Ik ben erg blij om bij de ploeg te komen”, laat hij weten via zijn nieuwe team. “Ik moet nog veel leren en wil beetje bij beetje vooruitgang boeken. Mijn grootste doel is om op een dag een van de grote rondes te rijden.”

Teammanager Philippe Lannes had Debesay eigenlijk vorig jaar al willen vastleggen. “Door samen te werken met Biniam (Ghirmay, red.) en Mulu (Hailemichael) hebben we al de nodige ervaring met Afrikaanse renners en weten we wat we aan ze hebben. Hij heeft zich voor meerdere jaren aan de ploeg verbonden en gaat een uitstekende klimmer worden.” Onlangs toonde Debesay zich nog in de Ronde van Lombardije voor beloften, waar hij derde werd.