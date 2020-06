Herstellende Axel Domont mikt op Giro en denkt aan vroeg pensioen maandag 1 juni 2020 om 15:07

Elk nadeel heeft zijn voordeel, bijvoorbeeld voor de herstellende Axel Domont. De 29-jarige Fransman van AG2R La Mondiale is nog altijd herstellende van een bekkenbreuk die hij in januari opliep in Australië. Hij dacht een groot deel van het seizoen te moeten missen, maar kan door de aangepaste kalender mogelijk toch nog in actie komen. “Ik hoop de Giro d’Italia te rijden in oktober”, zegt Domont tegen L’Equipe.

Toch houdt Domont nog een slag om de arm. “Ik zit nog niet echt in de fase van mijn herstel waarin ik aan wedstrijdplannen moet denken. Ik denk nu aan mijn lichaam, dat ik in staat ben om straks de koersen. Ik weet dat ik daarvoor begin augustus weer buiten moet kunnen trainen, dus ik heb nog wat tijd”, legt hij uit.

Na zijn gebroken bekken, die hij in Australië opliep in de Race Torquay, zat Domont lang in een rolstoel. “Maar ik wist dat ik mij beter voelde dan vorig jaar na mijn crash in Catalonië (toen brak hij zijn heup en sleutelbeen, red.). Toen lag ik er heel slecht bij en lag ik ruim een maand in het ziekenhuis. Twee keer heb ik gedacht aan stoppen, maar kwam ik op een hoog niveau terug. Waarom nu niet opnieuw?”, vraagt hij zichzelf af.

‘Mijn nachtmerrie is dat ik moet stoppen door een blessure’

Toch durft Domont vooruit te kijken, al weet hij dat hij de Tour de France aan de zijde van kopman Romain Bardet over moet slaan. “Ik zal mijn best doen in de Giro, maar daar denk ik nog niet te veel over na”, aldus Domont, die vraagtekens zet bij een vervolg van zijn loopbaan.

Hij heeft namelijk een aflopend contract bij AG2R La Mondiale. “Als dit mijn laatste seizoen wordt bij de ploeg, wil ik vertrekken met opgeheven hoofd. De nachtmerrie is dat ik moet stoppen door een blessure, dan heb ik voor altijd spijt. Ik wil goed eindigen en er plezier in hebben. Ik hou van het wielrennen, maar blijf het niet koste wat het kost doen.”