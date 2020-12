Wielertransfers 2021: Canyon-SRAM, Daniel Pearson

Het nieuwe jaar nadert met rasse schreden en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Ella Harris

Ella Harris blijft ook de komende twee jaar rijden voor Canyon-SRAM. De Women’s WorldTour-ploeg maakte vandaag de contractverlenging van de Nieuw-Zeelandse klimspecialiste openbaar. Harris kwam binnen bij de ploeg via de Zwift Academy. Afgelopen jaar won ze de koniginnenrit van de Herald Sun Tour.

Harris ziet Pauline Ferrand-Prévot, Elena Cecchini, Rotem Gafinovitz, Tanja Erath, Christa Riffel en Jessica Pratt vertrekken bij de formatie. Nieuwkomers zijn Mikayla Harvey, Elise Chabbey, Neve Bradbury en ex-wereldkampioene tijdrijden Chloé Dygert.

Selectie Canyon-SRAM voor 2021

Alena Amialiusik

Alice Barnes

Hannah Barnes

Neve Bradbury

Tiffany Cromwell

Elise Chabbey

Chloé Dygert

Ella Harris

Mikayla Harvey

Lisa Klein

Hannah Ludwig

Kasia Niewiadoma

Alexis Ryan

Omer Shapira

Daniel Pearson

Vini Zabù Brado KTM heeft zich voor komend seizoen versterkt met Daniel Pearson. Hij komt over van Canyon dhb p/b Soreen en daarmee maakt hij na twee jaar weer zijn rentree op het een-na-hoogste niveau in de wielrennerij. In 2017 en 2018 reed hij namelijk voor Aqua Blue Sport.

Pearson, zesde in de Ronde van Kroatië van 2018, is blij met zijn verbintenis bij het Italiaanse team. “Als belofte reed ik voornamelijk in Italië, dus dit voelt bijna als thuiskomen.” Pearson komt bij de ploeg onder meer de Nederlanders Wout van Elzakker en Etienne van Empel tegen.

Overzicht: Wielertransfers 2021